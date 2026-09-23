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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: क्या होती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी? IIT छात्र के मौत के मामले में क्या हो सकता है खुलासा

Explained: क्या होती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी? IIT छात्र के मौत के मामले में क्या हो सकता है खुलासा

साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का उपयोग किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले उसकी मानसिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन की परिस्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए किया जाता है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 23 Sep 2026 02:34 PM (IST)
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IIT-बॉम्बे के 22 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे की दुखद मौत के बाद, जाने-माने मनोचिकित्सक 'साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी' की मांग कर रहे हैं. इसका मुख्य उद्देश्य उन हालातों और मानसिक स्थिति को गहराई से समझना है, जिसकी वजह से साहिल ने यह कदम उठाया. आखिर यह प्रक्रिया क्या है, इससे मानसिक स्थिति का कैसे पता चलता है, और यह कैसे की जाती है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं.

साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या है?

साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक विशेष फोरेंसिक और मानसिक स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया है. इसका उपयोग किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले उसकी मानसिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन की परिस्थितियों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए किया जाता है.

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पारंपरिक मेडिकल ऑटोप्सी के विपरीत, जिसमें केवल शारीरिक कारणों की जांच की जाती है, मनोवैज्ञानिक पोस्टमार्टम में व्यक्ति की भावनात्मक यात्रा को समझा जाता है. इसके लिए उसकी मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल जर्नल, डिजिटल फुटप्रिंट (लैपटॉप और फोन का डेटा) का विश्लेषण किया जाता है और परिवार, दोस्तों व सहपाठियों के साथ विस्तार से बातचीत की जाती है.

इसकी सलाह क्यों दी जा रही है?

शुरुआती रिपोर्टों में पूरा ध्यान उस घटना पर केंद्रित रहा जिसमें साहिल को कथित तौर पर परीक्षा के दौरान ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था. हालांकि, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि आत्महत्या जैसी घटना शायद ही कभी किसी एक ट्रिगर की वजह से होती है. साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी "परीक्षा के दबाव" जैसी सीमित सोच से आगे बढ़कर तनाव के कई अन्य संभावित कारणों की भी जांच करती है.

फिलहाल इस मौत को लेकर दो अलग-अलग पक्ष सामने आ रहे हैं:

संस्थान का पक्ष: IIT-बॉम्बे ने शुरुआती दावों में कहा कि छात्र को मिड-टर्म परीक्षा के दौरान फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था, लेकिन उसे काउंसलिंग दी गई और आश्वस्त किया गया कि इससे उसका करियर बर्बाद नहीं होगा, जिसके बाद वह अपने कमरे में लौट गया था.

परिजनों के आरोप: दूसरी ओर, साहिल के माता-पिता और छात्र संगठनों का आरोप है कि घटना से पहले के महीनों में उसे संस्थान में जाति-आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा था.

मनोवैज्ञानिक पोस्टमार्टम में सामाजिक अलगाव, लंबे समय से चला आ रहा भेदभाव, मानसिक थकान या अचानक हुई गहरी शर्मिंदगी जैसे गहरे कारणों की जांच की जाती है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि क्या संस्थागत या माहौल से जुड़े उत्पीड़न की इसमें कोई भूमिका थी.

मुंबई क्राइम ब्रांच वर्तमान में सीसीटीवी फुटेज और भौतिक साक्ष्यों की जांच कर रही है. साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इस तकनीकी जांच को एक नया आयाम देती है; इसमें व्यक्ति की हालिया कॉल डिटेल, मैसेज करने के पैटर्न और व्यवहार में आए बदलावों का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है ताकि उसकी कमज़ोरियों और मानसिक तनाव का सटीक अंदाजा लगाया जा सके.

भले ही इस दुखद घटना को बदला न जा सके, लेकिन यह प्रक्रिया परिवार को न्याय के लिए जरूरी और ठोस जवाब दे सकती है. साथ ही, यह उन संस्थागत कमियों को भी उजागर करती है जिन्हें सुधारकर भविष्य में अन्य छात्रों की जान बचाई जा सकती है.

साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कैसे की जाती है?

यह एक बेहद व्यवस्थित और बहु-विषयक जांच प्रक्रिया है. चूंकि इसमें मरने वाले व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को मृत्यु के बाद दोबारा जोड़ना होता है, इसलिए इसमें लैब के सख्त नियमों के बजाय सावधानीपूर्वक फोरेंसिक और क्लिनिकल तरीकों का उपयोग किया जाता है.

यह प्रक्रिया आमतौर पर फोरेंसिक मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों और प्रशिक्षित जांचकर्ताओं की एक टीम द्वारा पूरी की जाती है. परिवार के गहरे शोक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इंटरव्यू आमतौर पर मृत्यु के 2 से 6 महीने बाद शुरू किए जाते हैं, हालांकि डिजिटल उपकरणों से डेटा संकलित करने का काम तुरंत शुरू कर दिया जाता है.

दस्तावेज़ और रिकॉर्ड इकट्ठा करना व्यक्ति के जीवन का एक स्पष्ट आधार (बेसलाइन) तैयार करने के लिए सभी ऐतिहासिक और आधिकारिक दस्तावेज जुटाए जाते हैं. इसमें शामिल हैं- अकादमिक रिकॉर्ड, अटेंडेंस लॉग, अनुशासनात्मक कार्रवाई और परफॉर्मेंस रिव्यू, प्रिस्क्रिप्शन, थेरेपिस्ट के नोट्स, अस्पताल के दौरे और स्वास्थ्य से जुड़ी फाइलें, पुलिस रिपोर्ट, घटनास्थल की तस्वीरें, टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट और मेडिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट.

डिजिटल और पर्सनल फुटप्रिंट का विश्लेषण: विशेषज्ञ व्यक्ति के निजी विचारों और अंतिम घंटों तक की गतिविधियों की गहराई से जांच करते हैं जैसे टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सर्च हिस्ट्री, सोशल मीडिया गतिविधियाँ और डायरेक्ट मैसेज, निजी डायरियां, स्केच, जर्नल, नोट्स या छोड़े गए सुसाइड नोट, वित्तीय लेन-देन आदि.

कई लोगों से गुणात्मक इंटरव्यू: यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है. 'इन्फॉर्मेंट बायस' (जानकारी देने वाले के पूर्वाग्रह) को खत्म करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ सेमी-स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किए जाते हैं. बचपन की पृष्ठभूमि, पारिवारिक माहौल और पुराने व्यवहार को समझने के लिए परिजनों से बातचीत, रोज़मर्रा के मूड, व्यक्तित्व में बदलाव या परेशानी के लक्षणों का अंदाज़ा लगाने के लिए दोस्तों से चर्चा.शैक्षणिक या पेशेवर माहौल को समझने और संरचनात्मक तनाव की पहचान के लिए सहपाठियों और शिक्षकों से पूछताछ.

ट्रायंगुलेशन और टाइमलाइन का मिलान: अंत में, जुटाए गए सभी डेटा का आपस में मिलान किया जाता है ताकि व्यक्ति के अंतिम हफ़्तों की दिन-प्रतिदिन की एक स्पष्ट टाइमलाइन तैयार की जा सके. इसमें तीन मुख्य बिंदुओं पर गौर किया जाता है.

पहले से मौजूद कारण: लंबे समय से चली आ रही कमज़ोरियां, जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, अकेलापन या लगातार भेदभाव.

तत्काल कारण: हाल के तनावपूर्ण हालात, जैसे खराब ग्रेड या किसी से विवाद.

ट्रिगर घटना: वह तात्कालिक संकट जिसने अंतिम और निर्णायक मोड़ का काम किया.

इन सभी पहलुओं को जोड़कर तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट मृत्यु के समय व्यक्ति की वास्तविक मानसिक स्थिति, इरादों और कमज़ोरियों का सटीक खाका पेश करती है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 23 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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