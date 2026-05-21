अल्पसंख्यक का मतलब और कानून क्या? भारतीय संविधान में शब्द गायब, किन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: भारत में 'अल्पसंख्यक' का मतलब और कानून क्या है? संविधान में शब्द ही गायब, किन राज्यों में हिंदू भी माइनॉरिटी

Explained: भारत में 'अल्पसंख्यक' का मतलब और कानून क्या है? संविधान में शब्द ही गायब, किन राज्यों में हिंदू भी माइनॉरिटी

Who is Minorites: भारत में अल्पसंख्यक की कोई एक और अंतिम परिभाषा नहीं है. यह पूरी व्यवस्था संविधान की उस मूल भावना पर टिकी है, जो विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी ताकत मानती है.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 21 May 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में 'अल्पसंख्यक' शब्द सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन कानूनी तौर पर यह एक बहुत बड़ा और अहम मसला है. आम बोलचाल में लोग इसे सिर्फ मुसलमानों या ईसाईयों से जोड़कर देखते हैं, जबकि हकीगत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है. अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिकिच और सामाजिक बहसों में होता है, लेकिन इसका कानून अर्थ काफी जटिल और परतदार है. आमतौर पर लोग इसे सिर्फ धार्मिक पहचान से जोड़कर देखते हैं, जबकि भारतीय संविधान और कानूनी ढांचे में 'अल्पसंख्यक' की अवधारणा कहीं ज्यादा गहरी है.

संविधान ने 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया

सबसे पहली और सबसे अहम बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि भारत का संविधान खुद अल्पसंख्यक शब्द की कोई सीधी-सादी परिभाषा नहीं देता. भारत में दो तरह के अल्पसंख्यक हैं, एक धार्मिक आधार पर और दूसरे भाषाई आधार पर. संविधान सभा में जब इस मुद्दे पर बहस हुई थी, तो डॉ. भीमराव अंबेडकर और दूसरे नेताओं ने जानबूझकर ऐसा किया. उनका तर्क था कि भारत जैसे विविधता वेला देश में अल्पसंख्यकों की कोई एक फिक्स लिस्ट नहीं बनाई जा सकती है. हालात और इलाके के हिसाब से यह बदलता रहेगा, इसलिए संविधान में परिभाषा तो नहीं दी गई, लेकिन दो अहम अनुच्छेदों के जरिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मजबूती दी गई.

  • अनुच्छेद 29: यह नागरिकों के किसी भी ऐसे वर्ग को संरक्षित रखने का अधिकार देता है, जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है. यह राज्य को यह भी निर्देश देता है कि सैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के समय सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा.
  • अनुच्छेद 30: यह धार्मिक और भाषाई दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को एक बहुत ही जरूरी अधिकार देता है. यानी उन्हें पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है. यह अधिकार उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक सुशासन तय करने के लिए है.

फिर अल्पसंख्यक तय कौन करता है?

संविधान ने जब खुद कोई सूची नहीं बनाई तो सवाल उठा कि फिर अल्पसंख्यकोचं की पहचान कैसे होगी? यह जिम्मेदारी सरकार ने 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) अधिनियम, 1992' के जरिए निभाई. इस कानून की धारा 2(C) कहती है कि 'अल्पसंख्यक' वह समुदाय है जिसे केंद्र सरकार राजपत्र यानी गजट में अधिसूचित करे. इसी प्रावधान के तहत केंद्र सरकार ने अब तक 6 समुदायों को राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया.

  1. मुस्लिम
  2. ईसाई
  3. सिख
  4. बौद्ध
  5. पारसी
  6. जैन

27 जनवरी 2014 में जैन समुदाय को यह दर्जा मिलने के बाद से यह सूची स्थिर है.

धार्मिक अल्पसंख्यक: आंकड़ों की तस्वीर

2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत की आबादी में हिंदू 79.8% थे. मुसलमान 14.23% के साथ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह थे. इसके बाद ईसाई 2.30%, सिख 1.72%, बौद्ध 0.70%, जैन 0.37% और पारसी 0.006% थे. कुल मिलाकर ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय भारत की आबादी का करीब 19.3% हिस्सा बनाते थे. लेकिन यहां एक मजेदार बात है कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब मिजोर और लक्ष्यद्वीप जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू खुद अल्पसंख्यक हैं.

इसका मतलब यह हुआ कि 'अल्पसंख्यक' होना हमेशा पूरे देश के हिसाब से नहीं, बल्कि कई बार राज्य के हिसाब से भी तय होता है. यही वजह है कि कई राज्यों ने अपने यहां अलग से राज्य अल्पसंख्यक आयोग बनाए हुए हैं, जो स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग के मामले देखते हैं.

भाषाई अल्पसंख्यक: एक अलग ही दुनिया

अब तक हमने सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात की है, लेकिन भारत में एक और बहुत बड़ा वर्ग है- भाषाई अल्पसंख्यक. दरअसल, भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, लेकिन हर राज्य की अपनी एक प्रमुख भाषा होती है. अगर किसी राज्य में लोगों का एक समूह ऐसी भाषा बोलता है जो उस राज्य की मुख्य भाषा से अलग है, तो वह समूह उस राज्य में 'भाषाई अल्पसंख्यक' कहलाएगा.

उदाहरण से समझें: महाराष्ट्र में रहने वाले तमिल भाषी लोग या पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी लोग भाषाई अल्पसंख्यक हैं. संविधान का अनुच्छेद 350-A के तहत एक 'विशेष भाषाई अधिकारी' भी होता है जो इन मामलों की जांच करता है.

अल्पसंख्यकों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है?

सालों से 'अल्पसंख्यक' की परिभाषा को लेकर अदालतों में बहस होती रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े फैसलों में इस पर अहम रोशनी डाली है:  

  • टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002): यह मामला अल्पसंख्यक अधिकारों के संदर्भ में एक मील का पत्थर है. 11 जजों की बेंच ने यह साफ कहा है कि अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य स्तर पर की जानी चाहिए, न कि संपूर्ण भारत के आधारत पर. इसका मतलब है कि किसी समुदाय के अल्पसंख्यक होने का निर्धारण संबंधित राज्य की जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर होगा.
  • बाल पाटिल बनाम भारत संघ (2005): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का फैसला राज्य सरकारों को करना चाहिए, केंद्र सरकार को नहीं. हालांकि, बाद में 2014 में केंद्र सरकार ने इसके बावजूद जैनियों को राष्ट्रीय स्तर पर ही अल्पसंख्यक घोषित कर दिया.

अल्पसंख्यक होने का फायदा क्या?

अल्पसंख्यक का दर्जा सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि इससे समुदायों को कई ठोस फायदे मिलते हैं:

  • सबसे बड़ा फायदा अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं खोलने और चलाने का अधिकार है.
  • केंद्र और राज्य सरकारें अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं. जैसे- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, कौशल विकास कार्यक्रम और आर्थिक मदद.
  • NCM का काम भी यही है कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे और उनकी शिकायतों का निवारण करे.
  • 2004 में गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (NCMEI) विशेष रूप से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के मामले देखता है.

विवादों से नहीं बचा अल्पसंख्यक मुद्दा

यह पूरी व्यवस्था विवादों से अछूती बी नहीं है. कुछ लोगों का कहना है कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक तय करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है. कुछ राज्यों की मांग है कि दिंहुओं को भी उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए जहां उनकी आबादी कम है. हालांकि, इस पर अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन यह मांग लगातार उठ रही है.

कुल मिलाकर, भारत में अल्पसंख्यक की कोई एक और अंतिम परिभाषा नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने छह धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, लेकिन राज्य स्तर पर यह सूची अलग हो सकती है. भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य की मुख्य भाषा के आधार पर होती है. यह पूरी व्यवस्था संविधान की उस मूल भावना पर टिकी है, जो विविधता में एकता को भारत की सबसे बड़ी ताकत मानती है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें 8 साल से ज्यादा का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 21 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Constitution Of India Christians Sikh Minorities Indian Minorities Jains Indian Religion PUNJAB TRENDING SUPREME COURT MUSLIMS Minorities Of India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: भारत में 'अल्पसंख्यक' का मतलब और कानून क्या है? संविधान में शब्द ही गायब, किन राज्यों में हिंदू भी माइनॉरिटी
अल्पसंख्यक का मतलब और कानून क्या? भारतीय संविधान में शब्द गायब, किन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी
इंडिया
‘दिल्ली के गॉडफादर’ वाले बयान पर बवाल! अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, लेकिन लगा विदेश जाने पर रोक
‘दिल्ली के गॉडफादर’ वाले बयान पर बवाल! अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, लेकिन लगा विदेश जाने पर रोक
इंडिया
कुर्बानी पर दिए विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की चेतावनी, बोले- 'हुमायूं कबीर को...'
कुर्बानी पर दिए विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की चेतावनी, बोले- 'हुमायूं कबीर को...'
इंडिया
करीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...
करीब 60 साल बाद तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्सा बनेगी कांग्रेस, सांसद बोले- 2009 में करुणानिधि ने हमें...
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Political Storm: 'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
बिहार
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
'अभी समधिनिया पर हमला हुआ है न, अब…', केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को किसने दी धमकी?
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
क्रिकेट
CSK Playoff Scenarios: सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है चेन्नई सुपर किंग्स
सिर्फ GT को हराने से नहीं बनेगा काम, जानिए प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है CSK
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget