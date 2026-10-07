दिल्ली पुलिस ने 7 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी को आंदोलन करने पर हिरासत में ले लिया. इससे पहले 6 अक्टूबर को भी राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया था. आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति घुसने के आरोप में दोनों पर FIR भी दर्ज की गई. इस पर राहुल ने कहा, 'मेरे खिलाफ 45 FIR हैं, मेरा टारगेट 100 केस का है. हर FIR मेरे लिए मेडल है.' इससे पता चलता है कि कांग्रेस इस मामले को मुश्किल के तौर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है. तो जब पता है कि प्रदर्शनों से CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होगा, तो इतनी मेहनत क्यों...

पूरा विवाद चुनाव आयोग के उस फैसले को लेकर है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहा जा रहा है. विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में 13.4 करोड़ वोटर्स के नाम बिना सही प्रोसेस के हटा दिए गए. इसी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं.

लेकिन प्रदर्शन करने का कांग्रेस का असली मकसद क्या है?

पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा या नहीं, यह सवाल ही गलत है. कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि इस्तीफा नहीं होगा. CEC को हटाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया लगती है. सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन करने से कोई चुनाव आयुक्त नहीं हटता.'

तो फिर मकसद क्या है?

रशीद किदवई ने कहा, 'मकसद साफ है- कांग्रेस यह साबित करना चाहती है कि इस पूरे मुद्दे पर लड़ाई वही लड़ रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर उन युवा संगठनों की तारीफ की, जो चुनाव आयुक्त के खिलाफ सड़कों पर हैं. खड़गे के पोस्ट में CJP का नाम कहीं नहीं था. यह संयोग नहीं है. कांग्रेस जानबूझकर किसी को तवज्जोह नहीं दे रही, ताकि कल को यह कहा जा सके कि आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने की थी.'

यहीं असली खेल है. कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन बुलाया है. CJP ने दिल्ली पुलिस को औपचारिक सूचना भी दे दी है. CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने साफ कहा है कि 'सीजेपी और देशभर के युवा 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर इकट्ठे होंगे.'

पिछली बार कांग्रेस के हाथ क्या लगा?

जुलाई 2026 में जब Gen Z आंदोलन के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तब भी कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिला. अब कांग्रेस वही गलती नहीं दोहराना चाहती. इस वजह से अब कांग्रेस ने पहले ही मोर्चा खोल दिया और 10 अक्टूबर से चार दिन पहले ही सड़कों पर उतर आई.

AAP ने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी 20 जुलाई 2026 की रात तक छात्रों के आंदोलन पर चुप थे. जब पुलिस कार्रवाई हुई और मामला नेशनल बना, तब जाकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया.

तो इस बार कांग्रेस क्या कर रही है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस पहले से ही नैरेटिव सेट कर रही है. पिछली बार की गलती से सबक लेकर, इस बार कांग्रेस ने खुद आंदोलन शुरू किया. ताकि कल को कोई ये न कह सके कि कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं. राहुल गांधी ने 3 अक्टूबर 2026 को 'सत्याग्रह' नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया. इसका मकसद है- देशभर के आंदोलनों को एक मैप पर लाना.

इसका सीधा राजनीतिक फायदा ये है कि कांग्रेस अब कह सकती है, 'हमने आंदोलन किया था, हमने FIR झेली और हमें हिरासत में लिया गया.' ये नैरेटिव 2027 के यूपी चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में काम आएगा.

सहयोगियों की नाराजगी बड़ी दिक्कत

यहीं कांग्रेस की असली चुनौती है. इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दल इस बात से नाराज हैं कि पूरा प्रदर्शन कांग्रेस और राहुल-प्रियंका का प्रदर्शन बनकर रह गया. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, TMC के अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन जैसे नेता पुलिस ने शुरुआत में ही हिरासत में ले लिए और बसों में बैठाकर पुलिस स्टेशन भेज दिया. जब अखिलेश यादव लौटे तो राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के अंदर धरने पर बैठे हुए थे.

कई सहयोगियों को लगा कि उन्हें पहले से बताया ही नहीं गया कि आकाशवाणी भवन में घुसकर धरना दिया जाएगा. कांग्रेस ने बाद में माना कि इससे सहयोगियों में 'अविश्वास' पैदा हुआ और केसी वेणुगोपाल ने इस पर खेद भी जताया.

6 अक्टूबर को हिरासत से निकलने के बाद अखिलेश यादव आंदोलन से हट गए. वजह साफ है कि आंदोलन का पूरा फोकस राहुल और प्रियंका पर है.

अगले 72 घंटे क्यों हैं अहम?

कांग्रेस के लिए यह 72 घंटे इसलिए भारी हैं क्योंकि उसे यह साबित करना है कि वह अकेले लड़ रही है या सहयोगियों के साथ. अगर CJP का प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदर्शन से बड़ा और असरदार साबित होता है, तो कांग्रेस के लिए यह मुश्किल होगी. यही वजह है कि कांग्रेस पहले से ही नैरेटिव सेट कर रही है, ताकि कल को यह कहा जा सके कि आंदोलन हमने भी किया था. 72 घंटे 3 बड़ी वजहों से अहम हो सकते हैं, क्योंकि फिर 10 अक्टूबर को CJP प्रदर्शन का दिन है:

FIR और हिरासत से सहानुभूति: राहुल और प्रियंका के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है. आगे चलकर इन FIR से कांग्रेस को सहानुभूति भी मिल सकती है, लेकिन कानूनी उलझनें बढ़ेंगी. राहुल ने खुद कहा है कि हर FIR उनके लिए मेडल है. ये बयान जनता के बीच सहानुभूति बनाने के लिए है.

राहुल और प्रियंका के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है. आगे चलकर इन FIR से कांग्रेस को सहानुभूति भी मिल सकती है, लेकिन कानूनी उलझनें बढ़ेंगी. राहुल ने खुद कहा है कि हर FIR उनके लिए मेडल है. ये बयान जनता के बीच सहानुभूति बनाने के लिए है. सहयोगियों का गुस्सा: अखिलेश यादव का हटना एक बड़ा संकेत है. अगर कांग्रेस ने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चला, तो 2027 के यूपी चुनाव में ये गठबंधन कमजोर पड़ सकता है. यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है.

अखिलेश यादव का हटना एक बड़ा संकेत है. अगर कांग्रेस ने सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चला, तो 2027 के यूपी चुनाव में ये गठबंधन कमजोर पड़ सकता है. यूपी में सपा और कांग्रेस दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है. नैरेटिव की लड़ाई: BJP ने कांग्रेस पर 'अराजकता फैलाने' का आरोप लगाया है. BJP प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष अपनी चुनावी हार का बदला संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर निकाल रहा है.

तो कुल मिलाकर क्या निकलता है?

कांग्रेस को शायद पता है कि CEC का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन वो इसे एक लंबी लड़ाई की तरह देख रही है. पिछली बार की गलती से सबक लेते हुए, इस बार कांग्रेस पहले से नैरेटिव सेट कर रही है. राहुल गांधी की छापामार रणनीति, प्रियंका गांधी की सक्रियता और 'सत्याग्रह' प्लेटफॉर्म मिलकर एक सियासी बुनियाद तैयार कर रहे हैं.

अगले 72 घंटों में जो होगा, वो शायद CEC के इस्तीफे का नहीं, बल्कि कांग्रेस के नैरेटिव का फैसला करेगा. सवाल ये नहीं है कि इस्तीफा होगा या नहीं. सवाल ये है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता को ये कितना अच्छे से समझा पाती है कि वो लड़ रही है.