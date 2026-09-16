Xप्लेन: यूसीसी को संसद से पास कराने में क्या हैं दिक्कतें? जानें सभी कारण
जहां इसके समर्थक इसे राष्ट्रीय एकता, लैंगिक न्याय और समानता के लिए एक ज़रूरी साधन मानते हैं, वहीं संसद में एक व्यापक UCC को पारित करने में बड़ी बाधाएं आई हैं.
समान नागरिक संहिता (UCC) भारत के सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा बहस वाले कानूनी मुद्दों में से एक है. संविधान के नीति-निदेशक तत्वों (Article 44) में शामिल UCC का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ (यानी शादी, तलाक, संपत्ति और गोद लेने से जुड़े नियम) को खत्म करके देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून बनाए जाएं.
इसके समर्थन में लोग कहते हैं कि इससे देश में एकता बढ़ेगी और महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा. वहीं, दूसरी ओर, संसद में इसे पास कराना बहुत मुश्किल काम है. पूरे देश में एक राय न बन पाने के कारण अब कई राज्य अपने स्तर पर इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज और राजनीति की पेचीदगियां इसमें बड़ी रुकावट बन रही हैं.
भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) की वर्तमान स्थिति
-गोवा: यहां पुर्तगाली नागरिक संहिता के आधार पर आज़ादी से पहले से ही एक समान नागरिक कानून लागू है.
-उत्तराखंड: यह स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है, जहां यूसीसी कानून लागू हो चुका है. यहां यह कानू जनवरी 2025 से प्रभावी है.
गुजरात, असम और मध्य प्रदेश: इन तीनों राज्यों की विधानसभाओं ने यूसीसी बिल पास कर दिए हैं, जो वर्तमान में राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित हैं.
अन्य राज्य: राजस्थान में बिल विधानसभा में पेश किया जा चुका है, जबकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में यूसीसी लागू करने के लिए समितियां या तो गठित की जा चुकी हैं या प्रक्रियाधीन हैं.
बीजेपी और सरकार के सामने UCC को संसद से पास कराने में मुख्य दिक्कतें क्या है
सहयोगी दलों का आंतरिक विरोध: केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने ही गठबंधन के भीतर आम सहमति न होना है. जनता दल (यूनाइटेड) जैसी पार्टियां जो एनडीए का हिस्सा हैं, बिहार में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं. जब गठबंधन के सहयोगी दल ही सहमत न हों, तो पूरे देश में इसे लागू करने का दावा करना राजनीतिक रूप से कठिन हो जाता है.
संसद में बहुमत और संख्या बल की परीक्षा: आलोचकों और विपक्षी नेताओं (जैसे उमर अब्दुल्ला) का तर्क है कि राज्यों में टुकड़े-टुकड़े में कानून लागू करने के बजाय सरकार को इसे संसद में पेश करना चाहिए. यदि एनडीए के अपने सहयोगी दल संसद में समर्थन नहीं करते हैं, तो बिल पास कराना मुश्किल हो सकता है. बीजेपी की केंद्र में सरकार जरूर है लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में अकेले दम पर बहुमत नहीं है.
'यूनिवर्सल' कानून के दावे पर सवाल: चूंकि बीजेपी शासित राज्यों में इसे अलग-अलग रूप से लागू किया जा रहा है और देश के अन्य हिस्सों में विरोध है, यह सवाल उठता है कि जो कानून पूरे देश या सभी राज्यों पर समान रूप से लागू न हो, उसे 'यूनिवर्सल' कैसे कहा जा सकता है.
राज्यों के जरिए लागू करने पर संघीय ढांचे का टकराव: संसद के बजाय राज्य स्तर पर अलग-अलग कानून लाने से केंद्र-राज्य संबंधों और क्षेत्रीय दलों के साथ टकराव की स्थिति पैदा होती है, जिससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है.
कुछ अन्य विवाद के विषय
धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा (अनुच्छेद 25): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है. कई समुदायों को डर है कि एक समान कानून उनके ज़रूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के अधिकार का उल्लंघन करेगा.
आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विविधता: भारत की आदिवासी आबादी के अपने अनोखे पारंपरिक कानून और ज़मीन के मालिकाना हक हैं, जो संविधान के तहत सुरक्षित हैं. एक समान कानून लागू करने से उनमें अलगाव और नाराज़गी पैदा हो सकती है.
अल्पसंख्यकों में आशंकाएं: अल्पसंख्यक समुदाय पर्सनल लॉ को अपनी पहचान का अहम हिस्सा मानते हैं. उन्हें डर है कि समान कानून मुख्य रूप से बहुमत के कानूनों पर आधारित हो सकता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान कमज़ोर हो सकती है.
एक ही ड्राफ्ट पर सहमति का अभाव: सभी धर्मों, क्षेत्रों और जातियों को स्वीकार्य एक साझा सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करना एक बेहद जटिल विधायी चुनौती है.
लैंगिक न्याय बनाम समुदाय की स्वायत्तता: जहां समर्थक तर्क देते हैं कि UCC लैंगिक समानता सुनिश्चित करेगा, वहीं रूढ़िवादी वर्गों का मानना है कि पर्सनल लॉ में राज्य का दखल समुदाय की स्वायत्तता को कमज़ोर करता है.
लॉजिस्टिकल, न्यायिक और सामाजिक चुनौतियां: परिवार से जुड़े कानूनों का नया सेट लागू करने से न्यायपालिका पर मुकदमों का बोझ बढ़ सकता है. साथ ही, अतीत (जैसे शाह बानो केस) की तरह बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति और विरोध का जोखिम भी बना रहता है.