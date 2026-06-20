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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफाल्टा के 'पुष्पा' जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार, पुलिस पर पथराव के बाद थी फरार, जानें क्या है पूरा मामला

फाल्टा के 'पुष्पा' जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार, पुलिस पर पथराव के बाद थी फरार, जानें क्या है पूरा मामला

पश्चिम बंगाल में TMC नेता जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी रेजिना बीबी भी गिरफ्तार हो गई है. फाल्टा में प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Jun 2026 10:57 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल में जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है. अब पुलिस ने उनकी पत्नी रेजिना बीबी उर्फ सरिना को भी गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई दक्षिण 24 परगना में की गई. पुलिस का आरोप है कि उन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी के विरोध में फाल्ता इलाके में कई प्रदर्शन आयोजित किए थे, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया था. इसी मामले में उनके खिलाफ पहले से केस दर्ज था.

दरअसल, कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल पुलिस ने TMC नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें रस्सी बांधकर इलाके में ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. इस घटना के बाद उनके समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिली. विरोध में कई जगह सड़क जाम किए गए और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस का कहना है कि इसी दौरान थाने के घेराव और बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी की गई थी.

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दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, फाल्टा में बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया था. स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया. इसके बाद रेजिना बीबी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आईं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई. अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था. जांच के दौरान उनकी लोकेशन ट्रेस हुई, जिसके बाद दक्षिण 24 परगना से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है और कानूनी प्रक्रिया जारी है.

जहांगीर खान का अच्छा-खासा दबदबा

फाल्टा इलाके में जहांगीर खान का अच्छा-खासा दबदबा माना जाता रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान वह खुद को पुष्पा: दी राइज फिल्म के किरदार पुष्पा की तरह पेश करते थे. वह अक्सर फिल्म का चर्चित डायलॉग पुष्पा झुकेगा नहीं बोलते नजर आते थे और खुद को इलाके का मजबूत नेता बताते थे. जहांगीर खान ने साल 2026 का विधानसभा चुनाव TMC के टिकट पर फाल्टा सीट से लड़ा था. चुनाव के दौरान उन पर वोटरों को डराने, ईवीएम में गड़बड़ी करने और हिंसा फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगे. चुनाव में शिकायतों के बाद 21 मई को दोबारा वोटिंग कराई गई, लेकिन री-पोल से 48 घंटे पहले ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया.

जहांगीर खान को हार का सामना करना पड़ा

24 मई को आए नतीजों में जहांगीर खान को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद वह फरार हो गए थे. फाल्टा थाने में उनके खिलाफ जबरन वसूली समेत कई एफआईआर दर्ज हैं. गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली. पुलिस के अनुसार, वह नेपाल भागने की तैयारी में थे, लेकिन 8 जून को पश्चिम बंगाल पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स ने नेपाल बॉर्डर के पास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया. अब रेजिना बीबी की गिरफ्तारी के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 20 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Bengal Politics TMC Jahangir Khan TMC:
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