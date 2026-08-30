'मेसी इवेंट के टिकट का पैसा मिलेगा वापस', बंगाल CM का बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने लियोनेल मेसी वाले हंगामे का जिक्र करते बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि युवा भारती स्टेडियम में मेसी के अव्यवस्थित कार्यक्रम के लिए टिकट खरीदने वाले 33,000 प्रशंसकों को राज्य के खेल बजट से पैसा लौटाया जाएगा.

विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर नबन्ना में आयोजित नेशनल स्पोर्ट्स डे के कार्यक्रम में उस घटना का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "मेसी के बहुत सारे फैन हैं. उन्होंने 4,000 और 6,000 रुपये के टिकट खरीदे थे. मेरी इच्छा है कि इन 33,000 खेल प्रेमियों को उनके पैसे वापस मिलें. मैंने इसके लिए अंदरूनी तौर पर प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा."

क्या है पूरा मामला

बता दें कि लियोनेल मेसी 13 दिसंबर, 2025 को कोलकाता के युवा भारती स्टेडियम आए थे, लेकिन कार्यक्रम में काफी अव्यवस्था हुई थी. इस अव्यवस्था के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार के खेल मंत्री अरूप बिस्वास की अत्यधिक दखलंदाजी को जिम्मेदार ठहराया गया. हालांकि उस दिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने 4,000 रुपये और 6,000 रुपये के टिकटों के लिए पैसे वापसी की मांग की थी, लेकिन वह मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है.

पूर्व की ममता सरकार पर साधा निशाना

शनिवार को हुए इस कार्यक्रम में पूर्व हॉकी खिलाड़ी गुरबक्स सिंह, खेल मंत्री इंद्रनील खान, ऑल इंडिया फ़ुटबॉल फ़ेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे और अन्य लोग शामिल हुए. इस मौके पर बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए. खेल क्षेत्र की अनदेखी करने के लिए पिछली सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिन खिलाड़ियों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, उनमें से कई के कागजात 11 साल से मुख्यमंत्री कार्यालय में धूल फांक रहे थे."

बंगाल में टैलेंट की कमी नहीं- अधिकारी

बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के सालों में ओलंपिक, एशियाई खेलों या राष्ट्रीय टीमों में पश्चिम बंगाल की भागीदारी लगभग न के बराबर रही है, जबकि ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य अपने खिलाड़ी भेजते हैं. बंगाल में टैलेंट, समझदारी, लगन और फोकस है, लेकिन जरूरी सिस्टम, पहल और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है. हर खेल क्षेत्र या संगठन पर राजनीति का कंट्रोल क्यों होना चाहिए? इस बार जो बदलाव होगा, वह उसी सिस्टम को पूरी तरह बदल देगा. हम यह पक्का करेंगे कि ऐसा हो."

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