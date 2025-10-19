हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'

बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'

बंगाल में विपक्षी भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है. प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमिल मालवीय ने इसे TMC की साजिश करार दिया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 19 Oct 2025 10:00 PM (IST)
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने दक्षिण 24 परगना जिले में उनकी कार पर हमला किया, जहां वह काली पूजा और दिवाली उत्सव में हिस्सा लेने गए थे. हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु के आरोपों को खारिज किया और उनकी कार पर हमले की घटना को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से लोगों की नाराजगी का नतीजा करार दिया.

शुभेंदु ने दावा किया कि उनकी कार को कम से कम सात जगहों पर रोकने की कोशिश की गई और लालपुर मदरसे के सामने उस पर हमला हुआ. उन्होंने ‘एक्स’ पर घटना का कथित वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'आज दक्षिण 24 परगना जिले में मुझे कई बार अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों के हमलों का सामना करना पड़ा. बाधा, बर्बरता और अराजकता की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस की जिला परिषद सदस्य रेखा गाजी ने पुलिस अधीक्षक (SP) कोटेश्वर राव की सहायता और समर्थन से रची.'

हमलावरों को लेकर शुभेंदु अधिकारी का दावा

शुभेंदु ने कहा, 'मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं जा रहा था, बल्कि एक हिंदू के रूप में काली पूजा और दिवाली उत्सव में शामिल होने जा रहा था.' उन्होंने दावा किया कि हमलावर मुख्य रूप से अवैध घुसपैठिये थे, जो मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं.

शुभेंदु ने बताया कि जिन लोगों ने उनकी कार को रोकने की कोशिश की, वे ‘जॉय बांग्ला’ जैसे नारे लगा रहे थे. उन्होंने बताया कि केंद्रीय बलों ने सड़क को खाली कराया और वह काली पूजा पंडालों का उद्घाटन करने के अपने निर्धारित कार्यक्रम के लिए आगे बढ़े.

 

'कट्टरपंथियों से मैं डरने वाला नहीं'

शुभेंदु ने कहा, 'यह क्षेत्र बांग्लादेश से सटा हुआ है और इस निकटता ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस के घुसपैठियों के अनुकूल तंत्र की मदद से यहां बसने का मौका दिया है. क्या पश्चिम बंगाल में कोई हिंदू, कट्टरपंथियों की बाधाओं का सामना किए बिना, किसी भी धार्मिक आयोजन में स्वतंत्र रूप से हिस्सा नहीं ले सकता? वे मुझे डरा नहीं सकते, मैं जगद्धात्री पूजा के दौरान भी क्षेत्र में आऊंगा.'

राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ TMC की हिंसा

बंगाल में विपक्ष के नेता पर हमले को लेकर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने 'एक्स' पर ट्विट में लिखा, 'मां काली पूजा का उद्घाटन और उसमें भाग लेने जाते समय, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर TMC की लुंगी वाहिनी ने हमला किया, जिन्होंने मथुरापुर और मंदिर बाजार इलाकों में महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया.'

उन्होंने आगे लिखा, 'हम विपक्षी नेता पर इस जघन्य और पूर्वनियोजित हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसे TMC जिला परिषद सदस्य रेखा गाजी ने अंजाम दिया और उनके निर्देशन में अवैध बांग्लादेशियों ने अंजाम दिया. राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस तरह की हिंसा TMC की हताशा और लोकतंत्र व कानून के प्रति उसकी घोर उपेक्षा को सामने लाती है.'

तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को बताया जिम्मेदार

वहीं, तृणमूल प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने दावा किया कि आम लोगों ने शुभेंदु के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया, क्योंकि वह भाजपा से नाराज हैं. मजूमदार ने कहा, 'केंद्र की भाजपा नीत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हिस्सा का धन नहीं जारी किया है, जिससे ये गरीब लोग हाशिये पर पहुंच गए हैं.'

उन्होंने कहा, 'भाजपा नेताओं को सावधान रहना चाहिए. पूरे बंगाल में हर गांव, बाजार और गली में लोग गुस्से में हैं. बंगाल जानता है कि विरोध कैसे करना है और भाजपा नेताओं को हर जगह ऐसे प्रदर्शनों का सामना करना पड़ेगा. केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ऐसी घटनाएं भाजपा सदस्यों को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में हतोत्साहित करने के बजाय प्रोत्साहित करती हैं.

Published at : 19 Oct 2025 10:00 PM (IST)
