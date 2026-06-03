बंगाल के इस कॉलेज में मच गया बवाल, दो ट्रॉली भरकर बैगों में मिले दीमक लगे नोट

पश्चिम बंगाल में इन दिनों राजनीति और प्रशासन से जुड़े कई घटनाक्रम एक साथ सामने आए हैं. कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज से भारी मात्रा में नकदी मिलने, फर्जी हस्ताक्षर के आरोपों, टीएमसी नेताओं की गतिविधियों और कई अहम इस्तीफों ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है. वहीं, पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को भी एक विवादित मामले में पुलिस ने तलब किया है.

सुरेंद्रनाथ कॉलेज से मिली नकदी

सुरेंद्रनाथ कॉलेज के यूनियन रूम से दो ट्रॉली बैगों में भरे 500 और 100 रुपये के नोटों के बंडल बरामद किए गए. बताया जा रहा है कि नोटों का एक हिस्सा दीमक से खराब हो चुका था. इस बरामदगी के बाद कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया.

कॉलेज परिसर में मिला आलीशान कमरा

कॉलेज परिसर में एक ऐसा कमरा भी मिला, जिसमें बिस्तर और पूरी तरह सुसज्जित वॉशरूम मौजूद था. आरोप है कि यह कमरा एक टीएमसी नेता के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था. इसके अलावा कॉलेज की छत पर शराब की बोतलें भी बिखरी मिलीं.

दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री

राज्य मंत्रिमंडल की पहली पूर्ण बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अचानक दिल्ली का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं.

टीएमसी में टूट की अटकलों के बीच नेताओं की मुलाकात

टीएमसी में संभावित अंदरूनी मतभेदों की चर्चाओं के बीच रितब्रत बनर्जी और संदीपन साहा एक बार फिर विधायक हॉस्टल में दिखाई दिए. इस पर रितब्रत बनर्जी ने कहा, “मैं कुछ लोगों से मिला था. हम मुरी और फिश फ्राई खाने आए थे.”

फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच तेज

विपक्ष के नेता के प्रस्ताव तक में फर्जी हस्ताक्षर होने के आरोप सामने आए हैं. मामले की जांच कर रही सीआईडी ने टीएमसी के तीन विधायकों के हस्तलेखन के नमूने लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है.

अधिकारियों के हस्ताक्षर भी फर्जी होने का आरोप

फर्जी हस्ताक्षर विवाद केवल विधायकों तक सीमित नहीं रहा. आरोप है कि कुछ नौकरशाहों के हस्ताक्षरों की भी नकल की गई. बिश्वजीत देब के बाद रितब्रत बनर्जी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं.

टीएमसी नेताओं के इस्तीफे

कोलकाता नगर निगम (KMC) के मेयर-इन-काउंसिल सदस्य तारक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. वहीं, टीएमसी के पूर्व विधायक आशीष बंद्योपाध्याय ने बीरभूम जिला अध्यक्ष पद और कोर कमेटी की सदस्यता छोड़ दी है.

अरूप विश्वास को पुलिस का नोटिस

मेसी विवाद मामले में पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास को पुलिस ने तलब किया है. उन्हें शुक्रवार तक बिधाननगर दक्षिण थाने में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इस मामले की जांच जारी है.