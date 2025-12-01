वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा! बांग्लादेशी महिला ने पड़ोसी को मां बताकर डलवाया नाम, दी ये सफाई

North 24 Parganas News: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. देगंगा इलाके में एक बांग्लादेशी महिला पर आरोप लगा है कि उसने अपनी पड़ोसी भारतीय महिला को अपनी मां दिखाकर भारतीय मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में काफी तनाव है और राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है.

मरी मां का नाम वोटरलिस्ट में चढ़वाया

आरोपित महिला का नाम शेफाली मंडल है, जो देगंगा के बेलियाघाटा खालधार पाड़ा के 119 नंबर बूथ की निवासी बताई जाती है. शेफाली पर आरोप है कि उसने पड़ोस में रहने वाली उषा रानी मंडल, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, को अपनी मां बताकर वोटरलिस्ट में अपना नाम चढ़वाया. उषा रानी के बेटे निर्मल मंडल ने आरोप लगाया कि उनकी मृत मां का नाम और पता दोनों का इस्तेमाल शेफाली ने अपने कागजों में किया.

मामला सामने आने के बाद उठे सवाल

मतदाता सूची में पाया गया कि शेफाली मंडल और शिकायतकर्ता परिवार के घर का नंबर भी एक जैसा दर्ज है. इससे शक और भी गहरा गया. मामला सामने आने के बाद शेफाली मंडल की सफाई भी चर्चा में है. उनका कहना है कि वह 26 साल पहले बांग्लादेश से भारत आई थीं और मतदाता सूची में जिस महिला को मां बताया है, वह असल में दूसरी उषा रानी हैं, जबकि उनकी सगी मां बांग्लादेश में रहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनकी मां बांग्लादेश में हैं तो उन्होंने भारतीय महिला का नाम डॉक्यूमेंट में कैसे दिखा दिया?

इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में जोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. विपक्ष का आरोप है कि सीमा से सटे इलाकों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और प्रशासन लापरवाह है. कई नेता कह रहे हैं कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए जाली जानकारी का उपयोग करना गंभीर अपराध है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

प्रशासन ने जांच शुरू की

इसी बीच उत्तर 24 परगना के बागदा से भी एक और मामला सामने आया है. यहां आरोप है कि तीन भाइयों ने SIR फॉर्म भरते समय दूसरे व्यक्ति को अपने मृत पिता की जगह पिता दिखा दिया, क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा था. उन्होंने उस व्यक्ति के एपिक नंबर का इस्तेमाल करके फॉर्म जमा कर दिया. यह मामला भी अब चर्चा में है. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने जिले में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है. लोगों का कहना है कि अगर मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी होती रही, तो चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर पड़ेगा. प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी.