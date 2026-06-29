बंगाल के मिड-डे-मील में अंडा देने पर बवाल, जानें क्यों ओडिशा मॉडल पर स्कूल शिक्षा विभाग की नजर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शिक्षा विभाग 1 जुलाई को मामले पर करेगा विस्तृत चर्चा।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते राज्य के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मिड-डे-मील के तहत भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस्कॉन को सौंपे जाने के बाद से ही राजनीतिक बवाल मचा हुआ है और इस बवाल के केंद्र में बच्चों को भोजन में दिया जाने वाला अंडा है. इस्कॉन ने स्कूली बच्चों को शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाने की बात कही है और साथ ही यह भी कहा कि उसके मेन्यू में अंडे सहित कोई भी मांसाहारी भोजन शामिल नहीं होगा, जिसका मतलब है कि अब बच्चों को मिड-डे-मील में अंडा नहीं दिया जाएगा.

हालांकि, इस मुद्दे को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बीच विवाद से बचने के लिए अब बंगाल स्कूल शिक्षा विभाग पड़ोसी राज्य ओडिशा के एक मॉडल को अपनाने के लिए नजर बनाए हुए है. दरअसल, ओडिशा के इस मॉडल के तहत स्कूलों को अगर वे चाहें तो उन्हें मिड-डे-मील में बच्चों को अंडा उपलब्ध कराने के लिए विभाग की तरफ से अतिरिक्त राशि दी जाएगी.

राज्य सरकार के फैसले की हुई आलोचना

वहीं, राज्य सरकार के इस फैसले के बाद आलोचकों ने इसकी कड़ी आलोचना की और कई सवाल भी उठाए. इसके साथ ही, इस फैसले को सरकार की तरफ से अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने वाला एक कदम बताया, लेकिन कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित पड़ोसी राज्य ओडिशा की भी बात की, जहां स्कूलों को बच्चों को भोजन में अंडा दिया जाता है.

स्कूल शिक्षा विभाग की मामले में होगी बैठक

पश्चिम बंगाल के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रविवार (28 जून, 2026) को कहा कि वे फिलहाल ओडिशा मॉडल की जांच कर रहे हैं, जिसके तहत इस्कॉन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तो दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट को अंडे खरीदने के लिए अलग से धनराशि दी जाएगी. अधिकारियों ने यह भी कहा है कि वह मिड-डे-मील की व्यवस्था के मामले में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए बुधवार (1 जुलाई, 2026) को एक बैठक भी कर सकते हैं.

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