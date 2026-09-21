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रेजीनगर उपचुनाव: बंगाल पुलिस की कार्रवाई से खौफ में हुमायूं कबीर, EC को लिखा लेटर

पश्चिम बंगाल में रेजीनगर उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाती दिख रही है. AUJP के नेताओं पर कार्रवाई को लेकर हुमायूं कबीर की ओर से चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में रेजीनगर उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाती दिख रही है. बहरमपुर थाने की पुलिस ने एक वायरल ऑडियो के मामले में आम जनता विकास पार्टी (AUJP) के सुप्रीमो और विधायक हुमायूं कबीर को समन भेजा है. पुलिस शनिवार को उनके शक्तिपुर स्थित आवास पहुंची और सोमवार को थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया.

हुमायूं कबीर के थाने में पेश होने से पहले ही शक्तिपुर पुलिस ने AUJP कार्यकर्ता और कबीर के करीबी हैदर शेख को गिरफ्तार कर लिया है. AUJP कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी के मामले में AUJP विधायक हुमायूं कबीर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं को गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है.

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AUJP ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर
AUJP की तरफ से रविवार (20 सितंबर) को चुनाव आयोग को लिखे लेटर में कहा गया कि एक सोची-समझी साजिश के तहत उन पर नकली नोट और हथियार रखने के झूठे आरोप लगाकर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. लेटर में कहा गया कि नवदा पुलिस स्टेशन ने शनिवार को हमारे उम्मीदवार सरतुल इस्लाम मंडल (मदन) को गिरफ्तार किया.

लेटर में आगे कहा गया कि रेजीनगर थाने की पुलिस ने शनिवार को अब्दुल अलीम शेख (आंचल अध्यक्ष, दादपुर आंचल), मंजूर शेख (गेबू), हक मल्लिक और मसरुद्दीन शेख हमारे इन सभी नेताओं को गिरफ्तार किया. इसके अलावा शक्तिपुर पुलिस ने पूर्व सैनिक नसीम शेख को गिरफ्तार किया है.

कई अधिकारियों को हटाने की मांग
चुनाव आयोग से कहा गया कि डर के इस माहौल और पुलिस प्रशासन के ऐसे खुलेआम पक्षपाती रवैये के बीच, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना पूरी तरह से असंभव है. लेटर में आगे कहा गया कि हम मांग करते हैं कि 6 अक्टू़बर को होने वाले रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके से कराने के लिए बहरमपुर एसपी, इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (IC) बेलडांगा पुलिस स्टेशन, ऑफिसर-इन-चार्ज (OC), रेजीनगर पुलिस स्टेशन और शक्तिपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से तुरंत हटाया जाए. ताकि लोग बिना किसी डर के वोट डाल सकें.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 21 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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