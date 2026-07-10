कोलकाता में पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और उसके नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि TMC हमेशा यह कहती थी कि अगर कोई नेता किसी सिद्धांत के आधार पर फैसला लेता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्होंने भी वही किया है.

सुष्मिता देव ने कहा, 'TMC का यह कहना था कि अगर आप सैद्धांतिक फैसला लेते हैं तो आपको इस्तीफा देकर दोबारा चुना जाना चाहिए. मैंने भी वही किया. कुछ लोग 15 दिन पहले कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हैं. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे किसी से किसी तरह का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है.'

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TMC सांसद सॉगत राय के बयान पर प्रतिक्रिया

सुष्मिता देव ने TMC सांसद सॉगत राय के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. सुष्मिता देव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान TMC लगातार यह बात कहती रही कि पश्चिम बंगाल में विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार राज्य को पर्याप्त पैसा नहीं दे रही है.

उन्होंने कहा कि इस संदेश का जनता पर उल्टा असर पड़ा. लोगों को लगने लगा कि अगर राज्य सरकार खुद यह कह रही है कि उसके पास विकास के लिए संसाधन नहीं हैं, तो वह राज्य को आगे कैसे ले जाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों को लगा कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, उद्योग लाने और बड़े विकास कार्य करने में TMC सक्षम नहीं है.

TMC का मैसेज नुकसानदायक साबित हुआ

सुष्मिता देव ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान TMC ने जो मैसेज जनता तक पहुंचाया, वही बाद में पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों, वार्डों और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और उसका असर चुनाव नतीजों में दिखाई दिया.

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