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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबीजेपी में जाते ही सुष्मिता देव के बदले सुर, TMC पर हमला कर बोलीं -'विकास और फंड का मैसेज नहीं जनता को रास'

बीजेपी में जाते ही सुष्मिता देव के बदले सुर, TMC पर हमला कर बोलीं -'विकास और फंड का मैसेज नहीं जनता को रास'

TMC Crisis: पूर्व TMC राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का विकास और फंड को लेकर दिया गया संदेश जनता के बीच उल्टा असर कर गया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Jul 2026 08:39 PM (IST)
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कोलकाता में पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और उसके नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि TMC हमेशा यह कहती थी कि अगर कोई नेता किसी सिद्धांत के आधार पर फैसला लेता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि उन्होंने भी वही किया है.

सुष्मिता देव ने कहा, 'TMC का यह कहना था कि अगर आप सैद्धांतिक फैसला लेते हैं तो आपको इस्तीफा देकर दोबारा चुना जाना चाहिए. मैंने भी वही किया. कुछ लोग 15 दिन पहले कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और कह रहे हैं. इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे किसी से किसी तरह का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है.'

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TMC सांसद सॉगत राय के बयान पर प्रतिक्रिया

सुष्मिता देव ने TMC सांसद सॉगत राय के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. सुष्मिता देव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान TMC लगातार यह बात कहती रही कि पश्चिम बंगाल में विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार राज्य को पर्याप्त पैसा नहीं दे रही है.

उन्होंने कहा कि इस संदेश का जनता पर उल्टा असर पड़ा. लोगों को लगने लगा कि अगर राज्य सरकार खुद यह कह रही है कि उसके पास विकास के लिए संसाधन नहीं हैं, तो वह राज्य को आगे कैसे ले जाएगी. उन्होंने कहा कि लोगों को लगा कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, उद्योग लाने और बड़े विकास कार्य करने में TMC सक्षम नहीं है.

TMC का मैसेज नुकसानदायक साबित हुआ

सुष्मिता देव ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान TMC ने जो मैसेज जनता तक पहुंचाया, वही बाद में पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों, वार्डों और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी और उसका असर चुनाव नतीजों में दिखाई दिया.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 10 Jul 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
TMC Sushmita Dev TMC: WEST BENGAL
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