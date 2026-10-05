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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक BJP में शामिल, बोलीं- 'लोगों के लिए...'

बंगाली एक्ट्रेस कोयल मल्लिक BJP में शामिल, बोलीं- 'लोगों के लिए...'

बंगाली अभिनेत्री कोयल मल्लिक यानी रुक्मिणी मल्लिक BJP में शामिल हो गई हैं. पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 05 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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बंगाली फिल्म अभिनेत्री कोयल मल्लिक सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गईं. उनका असली नाम रुक्मिणी मल्लिक है. पार्टी ने रविवार को उन्हें पश्चिम बंगाल से राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था. इसके एक दिन बाद उन्होंने कोलकाता स्थित BJP के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली.

कोयल मल्लिक मशहूर बंगाली अभिनेता रंजीत मल्लिक की बेटी हैं. राजनीति में आने से पहले वह बंगाली फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री रही हैं. इस साल अप्रैल में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी. हालांकि, उनका कार्यकाल कुछ ही महीनों का रहा और उन्होंने 16 जुलाई को इस्तीफा दे दिया.

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TMC के बाद अब BJP के टिकट पर राज्यसभा जाने की तैयारी

कोयल मल्लिक ने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी. उन्होंने संसद के किसी सत्र में हिस्सा लेने से पहले ही 16 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था. उनका इस्तीफा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC को लगे बड़े झटके के बाद आया था. अब BJP ने उसी खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है. पार्टी के पश्चिम बंगाल महासचिव शशि अग्निहोत्री ने बताया कि कोयल मल्लिक सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी.

लोगों के लिए काम करने का मौका सम्मान की बात-कोयल मल्लिक

BJP में शामिल होने के बाद कोयल मल्लिक ने कहा कि संसद के ऊपरी सदन का सदस्य बनने और लोगों के लिए काम करने का मौका उनके लिए सम्मान की बात होगी. उन्होंने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में विकास और रोजगार से जुड़े कामों में योगदान देना चाहती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी दूसरी पार्टी या उसके नेताओं के खिलाफ खराब बातें नहीं करेंगी. सोशल मीडिया पर उनके BJP में शामिल होने के बाद हो रही आलोचना के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इसे लेकर नाराज नहीं हैं.

TMC में जाना गलत फैसला था? कोयल ने दिया जवाब

पत्रकारों ने जब कोयल मल्लिक से पूछा कि क्या TMC के साथ जाना उनका गलत फैसला था, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसे गलत नहीं बताया. उन्होंने कहा कि अब वह ऐसी पार्टी का हिस्सा हैं, जिसके साथ वह पश्चिम बंगाल और यहां के लोगों के लिए काम करना चाहती हैं. कोयल ने कहा कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं. उनका कहना था कि वह सकारात्मक काम पर ध्यान देना चाहती हैं.

16 अक्टूबर को होगा राज्यसभा चुनाव

पश्चिम बंगाल की खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा. इसी दिन उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए भी चुनाव होना है. यानी कुल 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा. पश्चिम बंगाल की सीट कोयल मल्लिक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी. चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 05 Oct 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
TMC West Bengal BJP
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