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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSubhendu Adhikari PA: शुभेंदु अधिकारी PA मर्डर केस में बड़ा सुराग! पुलिस ने गाड़ी की जब्त, मौके से गोलियां और कारतूस बरामद

Subhendu Adhikari PA: शुभेंदु अधिकारी PA मर्डर केस में बड़ा सुराग! पुलिस ने गाड़ी की जब्त, मौके से गोलियां और कारतूस बरामद

Subhendu Adhikari PA: पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी के PA हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने गाड़ी जब्त की है और मौके से गोलियां और कारतूस भी बरामद हुए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 07 May 2026 01:18 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी जब्त की है. यह कार्रवाई गुरुवार को की गई. पुलिस का मानना है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल वारदात के दौरान किया गया था. मामले की जांच तेजी से चल रही है.

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी DGP सिद्ध नाथ गुप्ता ने बताया कि मध्यमग्राम के पास जहां यह घटना हुई, वहां से पुलिस को जिंदा गोलियां और फायर किए गए कारतूस मिले हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई फोर-व्हीलर गाड़ी जब्त कर ली है. शुरुआती जांच में पता चला है कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली थी और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई थी

ये भी पढ़ें: शुभेंदु अधिकारी PA मर्डर: सिल्वर रंग की गाड़ी, तिराहे पर फायरिंग, कैप पहने हमलावर ने कैसे दिया वारदात को अंजाम?

 पुलिस चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है

DGP ने बताया कि पुलिस चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है और मौके से मिले सबूतों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कौन थे और उन्होंने इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया. बता दें कि बुधवार को शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट को गोली मारी गई थी. गंभीर हालत में उन्हें मध्यमग्राम के पास एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा नेताओं ने इसे पहले से प्लान की गई और टारगेट करके की गई हत्या बताया है. भाजपा नेता सुजय कुमार डे ने तृणमूल कांग्रेस यानी TMC पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यह हमला डर फैलाने और इलाके में दबदबा दिखाने के लिए किया गया.
 
4 से 5 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे

सुजय कुमार डे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पूरी तरह गैर-कानूनी घटना है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यमग्राम को जानबूझकर ऐसा इलाका बनाया जा रहा है जहां डर का माहौल बना रहे. उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक 4 से 5 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे और उन्होंने चंद्रनाथ को गोली मारी. उनके अनुसार यह हमला पूरी तरह पहले से प्लान किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि घटना में चार से पांच मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया गया.

TMC ने CBI से जांच कराने की मांग की है

भाजपा नेता ने दावा किया कि हमलावरों ने सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट को ही निशाना बनाया. उस समय गाड़ी में ड्राइवर भी मौजूद था, लेकिन हमला सिर्फ चंद्रा पर किया गया. उन्होंने कहा कि हमलावरों ने बिना किसी घबराहट के उसी व्यक्ति को मारा जिसे वे निशाना बनाना चाहते थे और फिर वहां से फरार हो गए. सुजय कुमार डे ने आरोप लगाया कि इस घटना के जरिए मध्यमग्राम में डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई है और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि इलाके में अब भी TMC का दबदबा है. वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने भी इस हत्या की निंदा की है. TMC ने मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI से कराने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर PM मोदी ने बदली X अकांउट की प्रोफाइल फोटो, पाकिस्तान को दिया सख्त संदेश!

Published at : 07 May 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari CBI WEST BENGAL
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