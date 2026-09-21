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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानड्डा के काफिले पर हुए हमले में एक्शन, 2 TMC नेता अरेस्ट, 6 साल पुराना केस

नड्डा के काफिले पर हुए हमले में एक्शन, 2 TMC नेता अरेस्ट, 6 साल पुराना केस

जेपी नड्डा के काफिले पर हुए 6 साल पुराने हमले से जुड़े मामले कार्रवाई की गई है. दक्षिण परगना 24 जिले से दो टीएमसी नेताओं को अरेस्ट किया गया है. उस वक्त जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 21 Sep 2026 04:44 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना 24 जिले से टीएमसी के दो नेताओं को अरेस्ट किया गया है. यह कार्रवाई 6 साल पुराने तब के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के सिलसिले में की गई है. आरोपियों की पहचान रिपन शेख और संजीब मंडल के तौर पर की गई है. 

पीटीआई न्यूज एजेंसी ने एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया, 'पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से टीएमसी के दो नेताओं को 6 साल पहले तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर अरेस्ट किया गया है. दोनों को रविवार को उस्थी पुलिस स्टेशन के कर्मियों ने अरेस्ट किया है. उनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं.' 

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अधिकारियों ने आगे बताया कि जांच के दौरान पता चला था कि ये दोनों 10 दिसंबर 2020 को हुई इस हमले में कथित तौर पर शामिल थे. 

क्या हुआ था उस रोज? 

घटना 6 साल पुरानी है. 10 दिसंबर 2020 गुरुवार को हुई इस घटना को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था. पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था. तब राज्य में चुनावी प्रचार प्रसार अपने जोरों पर था. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो भी सामने आए थे. इसमें काफिले की गाड़ियां गुजर रहीं थी. तब सड़क के दोनों तरफ खड़े टीएमसी के समर्थक झंडे लिए हुए थे. इसी बीच गाड़ियों पर पत्थर और बोतलें फेंकी गईं. इससे खिड़कियों को नुकसान पहुंचा. वह पूरी तरह से टूट गईं थी. इस काफिले में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं थी. तब के पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता घायल हो गए थे. इस काफिले में बंगाल के नेता दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार भी शामिल थे. 

कैलाश विजयवर्गीय ने शेयर किया था वीडियो
घटना का वीडियो कैलाश विजयवर्गीय ने शेयर किया था, जिसमें गाड़ी की टूटी हुई विंडशील्ड और क्रंकीट का टुकड़ा नजर आ रहा था. यह गाड़ी के शीशे तोड़कर अंदर आ गया था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 21 Sep 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
National News TMC West Bengal BJP
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