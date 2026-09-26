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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहुगली में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों ने काले झंडे फहराए, Go Back के गूंजे नारे

हुगली में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों ने काले झंडे फहराए, Go Back के गूंजे नारे

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के विरुद्ध पश्चिम बंगाल के लोग खुली सड़क पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं. लोगों ने ममता बनर्जी को चोर कहकर वापस जाने को लेकर नारेबाजी भी की.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 26 Sep 2026 05:50 PM (IST)
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  • ममता बनर्जी ने इस हमले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया।

पश्चिम बंगाल के हुगली के श्रीरामपुर में लोगों ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की. लोगों के एक समूह ने श्रीरामपुर के सड़क किनारे इकट्ठा होकर ‘ममता बनर्जी चोर-चोर, दूर हटो’ के जमकर नारे लगाए. वहीं, जब स्थानीय पुलिस ने सड़क पर नारेबाजी करते और काले झंडे दिखा रहे लोगों को हटाने की कोशिश की, तब पुलिस और लोगों के बीच बहस हो गई.

दरअसल, बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी हुगली के श्रीरामपुर में शनिवार (26 सितंबर) को एक जनसभा को संबोधित करने वाली हैं. जिनके विरोध में लोगों का एक समूह उनके खिलाफ सड़क पर काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है. विरोध करने वाले लोगों के समूह में कई महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल रहीं. उन्होंने ममता बनर्जी की विरोध में जमकर नारे लगाए.

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कुणाल घोष की कार पर श्रीरामपुर में लोगों ने फेंके अंडे 

वहीं, न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हुगली की श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक कुणाल घोष की कार पर लोगों ने अंडों से हमला कर दिया. लोगों ने कुणाल घोष की कार पर कई अंडे फेंके और ‘गो बैक... गो बैक’ के नारे लगाए. जबकि लोगों के एक समूह ने न सिर्फ उनकी कार पर अंडे फेंके, बल्कि उनकी कार पर जोर-जोर से अपने हाथ भी पटके.

कुणाल घोष पर हमले के बाद बोलीं ममता बनर्जी 

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी पार्टी के विधायक कुणाल घोष पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रीरामपुर में कहा, ‘मैं एक बार फिर से अनुरोध करती हूं कि प्लीज कोऑपरेट करें. बंगाल के लिए परेशानी पैदा न करें. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हम आज श्रीरामपुर में एक बैठक कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और उन्हें सड़कों पर रोका जा रहा है. उन्हें कार्यक्रम की जगह तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.’

उन्होंने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गुंडे और उपद्रवी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं. कई लोगों पर हमला किया गया है और उन्हें घेर लिया गया है. अब मैं घटनास्थल पर जा रही हूं, मुझे देखने दीजिए. हमारे लोगों को घेर लिया गया है. उनकी गाड़ी तोड़ दी गई है और हमारे विधायक, सक्रिय विधायक कुणाल घोष पूरी तरह घायल हैं.’ 

यह भी पढ़ेंः 'BJP सभी सीटें जीत जाएगी', अभिजीत दीपके की अपील पर क्या बोली TMC

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 26 Sep 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Kunal Ghosh Hooghly WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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