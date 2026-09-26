हुगली में ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों ने काले झंडे फहराए, Go Back के गूंजे नारे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ममता बनर्जी ने इस हमले पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया।

पश्चिम बंगाल के हुगली के श्रीरामपुर में लोगों ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की. लोगों के एक समूह ने श्रीरामपुर के सड़क किनारे इकट्ठा होकर ‘ममता बनर्जी चोर-चोर, दूर हटो’ के जमकर नारे लगाए. वहीं, जब स्थानीय पुलिस ने सड़क पर नारेबाजी करते और काले झंडे दिखा रहे लोगों को हटाने की कोशिश की, तब पुलिस और लोगों के बीच बहस हो गई.

दरअसल, बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी हुगली के श्रीरामपुर में शनिवार (26 सितंबर) को एक जनसभा को संबोधित करने वाली हैं. जिनके विरोध में लोगों का एक समूह उनके खिलाफ सड़क पर काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है. विरोध करने वाले लोगों के समूह में कई महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल रहीं. उन्होंने ममता बनर्जी की विरोध में जमकर नारे लगाए.

कुणाल घोष की कार पर श्रीरामपुर में लोगों ने फेंके अंडे

#WATCH | Hooghly, West Bengal: People show black flags and sloganeer against former CM Mamata Banerjee. She is scheduled to hold a public rally today in Serampore, Hooghly. pic.twitter.com/6cOlnHGsEy — ANI (@ANI) September 26, 2026

#WATCH | West Bengal: TMC MLA Kunal Ghosh says that eggs were hurled at his car while he was going to Serampore, Hooghly, for a rally of former CM Mamata Banerjee.



(Video Source: Kunal Ghosh) pic.twitter.com/BRUMWmwofv — ANI (@ANI) September 26, 2026

वहीं, न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हुगली की श्रीरामपुर में ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक कुणाल घोष की कार पर लोगों ने अंडों से हमला कर दिया. लोगों ने कुणाल घोष की कार पर कई अंडे फेंके और ‘गो बैक... गो बैक’ के नारे लगाए. जबकि लोगों के एक समूह ने न सिर्फ उनकी कार पर अंडे फेंके, बल्कि उनकी कार पर जोर-जोर से अपने हाथ भी पटके.

कुणाल घोष पर हमले के बाद बोलीं ममता बनर्जी

VIDEO | Kolkata: Former West Bengal CM Mamata Banerjee on attack on party MLA Kunal Ghosh, says, "I once again request... please cooperate. Don't create nuisance for Bengal. As per court verdict, we are addressing a meeting today at Srirampur. But our people are being severely… pic.twitter.com/IGhSNYEWFh — Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी पार्टी के विधायक कुणाल घोष पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रीरामपुर में कहा, ‘मैं एक बार फिर से अनुरोध करती हूं कि प्लीज कोऑपरेट करें. बंगाल के लिए परेशानी पैदा न करें. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, हम आज श्रीरामपुर में एक बैठक कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है और उन्हें सड़कों पर रोका जा रहा है. उन्हें कार्यक्रम की जगह तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.’

उन्होंने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के गुंडे और उपद्रवी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं. कई लोगों पर हमला किया गया है और उन्हें घेर लिया गया है. अब मैं घटनास्थल पर जा रही हूं, मुझे देखने दीजिए. हमारे लोगों को घेर लिया गया है. उनकी गाड़ी तोड़ दी गई है और हमारे विधायक, सक्रिय विधायक कुणाल घोष पूरी तरह घायल हैं.’

यह भी पढ़ेंः 'BJP सभी सीटें जीत जाएगी', अभिजीत दीपके की अपील पर क्या बोली TMC

