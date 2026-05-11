मालदा जिले में अप्रैल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और हिंसा करने के मामले में (NIA) ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में तृणमूल कॉन्ग्रेस के दो नेताओं सरीउल शेख और यूसुफ शेख को गिरफ्तार किया है.

सरीउल शेख कालीचक-1 ब्लॉक के TMC अध्यक्ष हैं, जबकि यूसुफ शेख सुजापुर क्षेत्र के पूर्व TMC अध्यक्ष रह चुके हैं. इन दोनों को NIA ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया. NIA के मुताबिक, इन दोनों के इशारे पर न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था. जांच एजेंसी का कहना है कि सरीउल शेख का सुजापुर अस्पताल के पास एक नर्सिंग होम भी है और प्रदर्शन उसी नर्सिंग होम के सामने हुआ था.

चुनाव की मतगणना से पहले NIA ने इस मामले में कुल नौ लोगों को नोटिस भेजा था. इनमें सुजापुर विधानसभा सीट की उम्मीदवार सबीना यास्मीन के चुनाव एजेंट अब्दुर रहमान, ब्लॉक अध्यक्ष सारीउल शेख, पूर्व खाद्य अधीक्षक हाजी केताबुद्दीन शेख और यूसुफ शेख समेत कई अन्य लोग शामिल थे. अब आगे चलकर इस मामले में और गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को नोटिस दिया गया था, वो जांच में शामिल नहीं हुए हैं. उन लोगों पर कार्रवाई होनी तय है.

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईए की कार्रवाई

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सोमवार को ही बड़ा आदेश दिया. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक अप्रैल 2026 को SIR प्रक्रिया के दौरान कार्यरत न्यायिक अधिकारियों का घेराव और हिंसा के मामले की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया. मालदा मे 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था. इन्हें सुरक्षित निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रात में कई बार बंगाल के अधिकारियों को फोन तक करना पड़ा था. इस दौरान काफी हिंसा भी हुई थी.

इसके अलावा बेंच ने एनआईए को जांच पूरी करने के बाद सक्षम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है. पीठ ने पूछा है कि जांच की स्थिति क्या है, क्या यह पूरी हो चुकी है? इस मामले में एनआईए की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगे.

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