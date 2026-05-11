हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में एनआईए, मालदा हिंसा मामले में दो टीएमसी नेता को उठा ले गई जांच एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में एनआईए, मालदा हिंसा मामले में दो टीएमसी नेता को उठा ले गई जांच एजेंसी

NIA Big Action in West Bengal: NIA ने बुधवार को तृणमूल कॉन्ग्रेस के दो नेताओं सरीउल शेख और यूसुफ शेख को गिरफ्तार किया है. इन दोनों को NIA ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया.

By : रवि यादव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 May 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

मालदा जिले में अप्रैल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और हिंसा करने के मामले में (NIA) ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में तृणमूल कॉन्ग्रेस के दो नेताओं सरीउल शेख और यूसुफ शेख को गिरफ्तार किया है. 

सरीउल शेख कालीचक-1 ब्लॉक के TMC अध्यक्ष हैं, जबकि यूसुफ शेख सुजापुर क्षेत्र के पूर्व TMC अध्यक्ष रह चुके हैं. इन दोनों को NIA ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया. NIA के मुताबिक, इन दोनों के इशारे पर न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था. जांच एजेंसी का कहना है कि सरीउल शेख का सुजापुर अस्पताल के पास एक नर्सिंग होम भी है और प्रदर्शन उसी नर्सिंग होम के सामने हुआ था.

चुनाव की मतगणना से पहले NIA ने इस मामले में कुल नौ लोगों को नोटिस भेजा था. इनमें सुजापुर विधानसभा सीट की उम्मीदवार सबीना यास्मीन के चुनाव एजेंट अब्दुर रहमान, ब्लॉक अध्यक्ष सारीउल शेख, पूर्व खाद्य अधीक्षक हाजी केताबुद्दीन शेख और यूसुफ शेख समेत कई अन्य लोग शामिल थे. अब आगे चलकर इस मामले में और गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिन लोगों को नोटिस दिया गया था, वो जांच में शामिल नहीं हुए हैं. उन लोगों पर कार्रवाई होनी तय है. 

ये भी पढ़ें: क्या असली में होते हैं एलियंस? ट्रंप सरकार ने जारी की फाइल्स; फिल्ममेकर लुईगी ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईए की कार्रवाई
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सोमवार को ही बड़ा आदेश दिया. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक अप्रैल 2026 को SIR प्रक्रिया के दौरान कार्यरत न्यायिक अधिकारियों का घेराव और हिंसा के मामले की जांच 2 महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया. मालदा मे 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था. इन्हें सुरक्षित निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रात में कई बार बंगाल के अधिकारियों को फोन तक करना पड़ा था. इस दौरान काफी हिंसा भी हुई थी. 

इसके अलावा बेंच ने एनआईए को जांच पूरी करने के बाद सक्षम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है. पीठ ने पूछा है कि जांच की स्थिति क्या है, क्या यह पूरी हो चुकी है? इस मामले में एनआईए की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगे. 

ये भी पढ़ें: शुभेंदु अधिकारी लेंगे बंगाल के नए सीएम पद की शपथ, चुनाव जीतने पर जानें क्या बोलीं बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना

Published at : 11 May 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Malda NIA  WEST BENGAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में एनआईए, मालदा हिंसा मामले में दो टीएमसी नेता को उठा ले गई जांच एजेंसी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में एनआईए, मालदा हिंसा मामले में दो टीएमसी नेता को उठा ले गई जांच एजेंसी
इंडिया
सुभेंदु अधिकारी का बड़ा प्रशासनिक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, सरकार ने कई अफसरों की सेवाएं की खत्म
सुभेंदु अधिकारी का बड़ा प्रशासनिक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, सरकार ने कई अफसरों की सेवाएं की खत्म
इंडिया
दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जाने किसे कौन सा मंत्रालय
दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जाने किसे कौन सा मंत्रालय
इंडिया
चीन ने अपने नागरिकों को दे डाली बड़ी चेतावनी, '...तो भारत करेगा कड़ी कार्रवाई'
चीन ने अपने नागरिकों को दे डाली बड़ी चेतावनी, '...तो भारत करेगा कड़ी कार्रवाई'
Advertisement

वीडियोज

Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Thalapathy Vijay Car Collection, Swift से BMW i7 तक | Actor से Leader की Journey #vijay #autolive
Top 3 Hyundai cars in India over 30 years including Creta, Santro and more | #hyundai #autolive
Driving a Porsche 911 GTS Hybrid to have a Vada Pav in Mumbai | #porsche #porsche911 #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
एक साल तक सोना क्यों नहीं खरीदें? इसके पीछे है PM मोदी का 72 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स लॉजिक
बिहार
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
बॉलीवुड
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
संजय दत्त का धमाका, तीन फिल्मों से कमाए 2100 करोड़ रुपये, बने 2026 के हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर
क्रिकेट
ICC ने जारी की पूरे साल की ODI रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर-1; जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी का हाल
ICC ने जारी की पूरे साल की ODI रैंकिंग, टीम इंडिया नंबर-1; जानें पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी का हाल
इंडिया
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
इंडिया
West Bengal: बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
बंगाल में मर्डर, यूपी-बिहार से 3 गिरफ्तारी और 13 दिनों की हिरासत.. शुभेंदु पीएम मर्डर में अब तक क्या-क्या हुआ?
हेल्थ
Overhydration Risk: क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
क्या गर्मी में सिर्फ पानी पीना है खतरनाक? डॉक्टर से जानें चौंकाने वाला सच
ट्रेंडिंग
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
VIP कल्चर से दूर दिखे स्पीकर Om Birla, भंडारे में जमीन पर बैठ खाई सब्जी पूड़ी, यूजर्स कर रहे तारीफ
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget