West Bengal News: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हरिणघाटा इलाके में ‘युवासाथी’ योजना के पैसे को लेकर विवाद सामने आया है. एक बीजेपी कार्यकर्ता ने स्थानीय तृणमूल पार्षद पर अपनी बेटी को धमकी देने, गाली-गलौज करने और खुद उसके साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है.

पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता के मुताबिक, हाल ही में उसकी बेटी के खाते में राज्य सरकार की ‘युवासाथी’ योजना के तहत पैसे आए थे. आरोप है कि इस बात की जानकारी मिलने के बाद हरिणघाटा नगरपालिका के तृणमूल पार्षद हराधन घोष ने उसकी बेटी को फोन कर धमकाया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. परिवार का कहना है कि बेटी को नगरपालिका में आकर मिलने के लिए भी दबाव डाला गया.

रास्ते में रोककर मारपीट की

मामला यहीं नहीं रुका. पीड़ित का आरोप है कि शनिवार को पार्षद ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ मारपीट की. उसने दावा किया कि उसे थप्पड़, लात-घूंसे मारे गए और अपहरण व हत्या की धमकी भी दी गई. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी चुनाव के दौरान उसके साथ इस तरह की घटना हो चुकी है.

सच्चाई सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी

इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. बीजेपी कार्यकर्ता ने हरिणघाटा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. वहीं, आरोपी तृणमूल पार्षद हराधन घोष ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है. दूसरी ओर, हरिणघाटा नगरपालिका के चेयरमैन देबाशीष बसु ने कहा कि उन्हें घटना की पूरी जानकारी नहीं है और वह मामले की जांच करवाएंगे.

उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी. चुनाव से पहले सामने आई इस घटना ने इलाके में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है.