West Bengal: आर जी कर मेडिकल कॉलेज में हादसा, लिफ्ट में फंसने से 40 साल के व्यक्ति की मौत

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. अस्पताल की ट्रॉमा बिल्डिंग की लिफ्ट में फंसने के कारण एक 40 साल के व्यक्ति की मौत हो गई. घटना का खुलासा आज सुबह होते ही अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया.

मृतक की पहचान अरूप बंद्योपाध्याय के रूप में हुई है, जो दमदम के निवासी थे. जानकारी के मुताबिक, वह अपने 4 साल के बेटे के इलाज के लिए अस्पताल आए थे. इसी दौरान वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ ट्रॉमा केयर बिल्डिंग की लिफ्ट में फंस गए. बताया जा रहा है कि बचाव दल के पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चा किसी तरह बच गए.

करीब एक घंटे तक लिफ्ट नहीं खुली

घटना के बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची. शिकायत के मुताबिक, लिफ्ट में कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं था और उसमें तकनीकी खराबी भी थी. बताया गया कि लिफ्ट बार-बार ऊपर-नीचे हो रही थी और फिर उसका दरवाजा अटक गया, जिससे लोग अंदर ही फंस गए. करीब एक घंटे तक लिफ्ट नहीं खुली और अंदर से मदद के लिए चीखें भी सुनाई देती रहीं.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

इस हादसे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर लिफ्ट में तकनीकी खराबी थी तो समय रहते उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई यह बड़ा सवाल बन गया है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है कि यह हादसा लापरवाही का नतीजा है या तकनीकी खराबी का.

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