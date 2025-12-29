हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHumayun Kabir News: 8 घंटे पुलिस की हिरासत में रहा बेटा, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने दे डाली चेतावनी

Humayun Kabir News: 8 घंटे पुलिस की हिरासत में रहा बेटा, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने दे डाली चेतावनी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में JUP अध्यक्ष हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद उर्फ सोहेल को पुलिसकर्मी पर हमले के आरोप में हिरासत में लिया गया था. हालांकि, बाद में रिहा कर दिया गया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 08:47 AM (IST)
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नवगठित जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के अध्यक्ष हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद उर्फ सोहेल ने पुलिसकर्मी पर कथित तौर पर हमला किया था. इस आरोप में रविवार (28 दिसंबर 2025) को हिरासत में ले लिया गया था. उसने ये हमला मुर्शिदाबाद जिले में स्थित आवास पर तैनात पुलिसकर्मी पर किया था. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी. हालांकि, अधिकारी ने कहा कि हिरासत में लेने के 8 घंटे बाद आजाद को रिहा कर दिया गया.

तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि आजाद ने भरतपुर से विधायक कबीर के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) के रूप में तैनात पुलिसकर्मी पर हाथ उठाकर संज्ञेय अपराध किया. आजाद के खिलाफ पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की गई. पार्टी ने साथ ही दावा किया कि उसका पूरे घटनाक्रम से कोई लेना-देना नहीं है.  पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोहेल के खिलाफ कांस्टेबल जुम्मा खान ने शक्तिपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर हिरासत में लिया गया था. उन्होंने बताया कि खान ने आरोप लगाया था कि विधायक के बेटे ने रविवार सुबह उस पर तब हमला किया जब उसने कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन दिया था.

कबीर ने बनाई नई पार्टी

पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया था कि शिकायत के आधार पर आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था. बता दें कि तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किये जाने के बाद कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई है. वह उस समय चर्चा में आए जब मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की आधारशिला रखी. कबीर ने दावा किया कि आधारशिला रखने के बाद पुलिस ने शक्तिपुर इलाके में उनके आवास को घेर लिया है. वहीं बेटे से जुड़े मामले पर उन्होंने कहा कि वह कथित घटना के समय किसी काम से अपने आवास से बाहर थे.

तृणमूल कांग्रेस पर हुमायूं कबीर के गंभीर आरोप

मामले पर कबीर ने बरहामपुर में संवाददाताओं से कहा, 'आज मेरे बेटे ने मेरे घर में एक पुलिसकर्मी के प्रवेश पर आपत्ति जताई और इससे कानून प्रवर्तक नाराज हो गए. उन्होंने मेरे बेटे पर दुर्व्यवहार का झूठा आरोप लगाया.’ कबीर ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर पुलिस उन्हें निशाना बना रही है. विधायक ने कहा कि पुलिस बल कमजोर बहाने के आधार पर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के घर की घेराबंदी नहीं कर सकता. कबीर ने कहा, ‘राजनीतिक से प्रेरित इस उत्पीड़न के विरोध में मैं एक जनवरी को मुर्शिदाबाद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करूंगा. मैं आज की घटना के बारे में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगता हूं. वे मुझे डरा नहीं सकते.’

Published at : 29 Dec 2025 08:47 AM (IST)
