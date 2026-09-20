गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार

मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार

बंगाल में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रदेश सचिव आशिक इकबाल को पुलिस ने अवैध हथियारों और नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 20 Sep 2026 02:37 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में नकली नोट और अवैध हथियार रखने के आरोप में आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रदेश सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इस पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर हैं और यह घटना 6 अक्टूबर को होने वाले रेजीनगर उपचुनाव से कुछ दिन पहले हुई है. 

इस उप चुनाव में आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) ने पार्टी प्रमुख कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को उम्मीदवार बनाया है. कबीर ने यह सीट इसलिए खाली की थी क्योंकि वे 2026 के विधानसभा चुनावों में नवादा सीट से भी जीते थे और उसे ही अपने पास रखना चाहते थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
कपिल सिब्बल को चुनाव आयोग ने क्यों भेजा नोटिस, क्या है पूरा मामला
कपिल सिब्बल को चुनाव आयोग ने क्यों भेजा नोटिस, क्या है पूरा मामला
इंडिया
DUSU चुनाव में दीपांशु शौकीन की जीत पर सौरव दास बोले, 'Gen Z ने इतिहास...'
DUSU चुनाव में दीपांशु शौकीन की जीत पर सौरव दास बोले, 'Gen Z ने इतिहास...'
इंडिया
ममता बनर्जी को मिला अभिजीत दीपके का साथ, कहा, 'ज्ञानेश कुमार को BJP...'
ममता बनर्जी को मिला अभिजीत दीपके का साथ, कहा, 'ज्ञानेश कुमार को BJP...'
इंडिया
काठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण
काठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण

SUV से नकली नोट और हथियार बरामद
पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद के हरिहरपारा में पुलिस पिकेट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान शुक्रवार देर रात आशिक इकबाल को गिरफ्तार किया गया. साथ ही इकबाल के साथ यात्रा कर रहे एक और व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस के अनुसार गरिनामा इलाके के पास एक SUV को रोका गया और उसकी तलाशी लेने पर 500 रुपये के 108 नकली नोट, दो हथियार और चार राउंड कारतूस बरामद हुए. 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये गिरफ़्तारियां रूटीन चेकिंग के दौरान की गईं और नकली नोटों व हथियारों के स्रोत और उनके संभावित इस्तेमाल की जांच की जा रही है. अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या नकली नोटों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाना था और क्या आरोपी पहले भी नकली नोटों के चलन या इस्तेमाल में शामिल रहे हैं. 

निर्दलीय उम्मीदवार गिरफ्तार
दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने बताया कि रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के एक निर्दलीय उम्मीदवार को शनिवार को 2021 के राज्य चुनावों के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प के पांच साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया. बहरमपुर पुलिस ने शनिवार को AJUP प्रमुख को एक नोटिस भी भेजा, जिसमें उन्हें दो समुदायों के बीच तनाव भड़काने की कथित साजिश के मामले में सोमवार को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि बेरहामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस द्वारा हाल ही में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी किए जाने के बाद 14 सितंबर को यह मामला दर्ज किया गया. पुलिस का दावा है कि बातचीत से दो समुदायों के बीच तनाव भड़काने की संभावित साजिश का संकेत मिलता है.

ये भी पढ़ें

लद्दाख में अब पद यात्रा नहीं करेंगे सोनम वांगचुक, क्यों बदली रणनीति?

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Humayun Kabir WEST BENGAL AJUP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कपिल सिब्बल को चुनाव आयोग ने क्यों भेजा नोटिस, क्या है पूरा मामला
कपिल सिब्बल को चुनाव आयोग ने क्यों भेजा नोटिस, क्या है पूरा मामला
इंडिया
DUSU चुनाव में दीपांशु शौकीन की जीत पर सौरव दास बोले, 'Gen Z ने इतिहास...'
DUSU चुनाव में दीपांशु शौकीन की जीत पर सौरव दास बोले, 'Gen Z ने इतिहास...'
इंडिया
ममता बनर्जी को मिला अभिजीत दीपके का साथ, कहा, 'ज्ञानेश कुमार को BJP...'
ममता बनर्जी को मिला अभिजीत दीपके का साथ, कहा, 'ज्ञानेश कुमार को BJP...'
इंडिया
काठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण
काठमांडू जाने वाला विमान बीच रास्ते से वापस दिल्ली क्यों लौटा? जानें कारण
Advertisement

वीडियोज

CHINA ROBOT ARMY: हजारों Robots की Army बना चुका है चीन! |ABPLIVE
Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
विश्व
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
टेलीविजन
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
क्रिकेट
एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर
एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर
इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
नौकरी
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget