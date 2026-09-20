मुश्किल में हुमायूं कबीर! पार्टी का नेता नकली नोटों और हथियार के साथ गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में नकली नोट और अवैध हथियार रखने के आरोप में आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रदेश सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इस पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर हैं और यह घटना 6 अक्टूबर को होने वाले रेजीनगर उपचुनाव से कुछ दिन पहले हुई है.

इस उप चुनाव में आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) ने पार्टी प्रमुख कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को उम्मीदवार बनाया है. कबीर ने यह सीट इसलिए खाली की थी क्योंकि वे 2026 के विधानसभा चुनावों में नवादा सीट से भी जीते थे और उसे ही अपने पास रखना चाहते थे.

SUV से नकली नोट और हथियार बरामद

पीटीआई के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद के हरिहरपारा में पुलिस पिकेट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान शुक्रवार देर रात आशिक इकबाल को गिरफ्तार किया गया. साथ ही इकबाल के साथ यात्रा कर रहे एक और व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस के अनुसार गरिनामा इलाके के पास एक SUV को रोका गया और उसकी तलाशी लेने पर 500 रुपये के 108 नकली नोट, दो हथियार और चार राउंड कारतूस बरामद हुए.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये गिरफ़्तारियां रूटीन चेकिंग के दौरान की गईं और नकली नोटों व हथियारों के स्रोत और उनके संभावित इस्तेमाल की जांच की जा रही है. अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या नकली नोटों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाना था और क्या आरोपी पहले भी नकली नोटों के चलन या इस्तेमाल में शामिल रहे हैं.

निर्दलीय उम्मीदवार गिरफ्तार

दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने बताया कि रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के एक निर्दलीय उम्मीदवार को शनिवार को 2021 के राज्य चुनावों के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प के पांच साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया. बहरमपुर पुलिस ने शनिवार को AJUP प्रमुख को एक नोटिस भी भेजा, जिसमें उन्हें दो समुदायों के बीच तनाव भड़काने की कथित साजिश के मामले में सोमवार को जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि बेरहामपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस द्वारा हाल ही में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी किए जाने के बाद 14 सितंबर को यह मामला दर्ज किया गया. पुलिस का दावा है कि बातचीत से दो समुदायों के बीच तनाव भड़काने की संभावित साजिश का संकेत मिलता है.

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