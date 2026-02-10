West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर की बेटी के ससुराल की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है. यह कार्रवाई एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत की गई है.

पुलिस के मुताबिक, ड्रग्स मामले में आरोपी हुमायूं कबीर की बेटी के ससुर और उनके भाई के खिलाफ लंबे समय से जांच चल रही थी. जांच के दौरान सामने आया कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स कारोबार से अवैध तरीके से भारी संपत्ति बनाई गई है. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस को कुल 10 करोड़ 73 लाख 75 हजार रुपये की संपत्ति जब्त करने की अनुमति मिली.

10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी

मुर्शिदाबाद जिले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए करीब 10 अलग-अलग स्थानों पर संपत्तियों की पहचान की. लालगोला सहित कुल 17 जगहों पर आरोपी के स्कूल, घर और लॉज को सीज किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये सभी संपत्तियां ड्रग्स तस्करी से अर्जित धन से बनाई गई थीं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी लंबे समय से सीमावर्ती इलाकों में ड्रग्स के अवैध कारोबार में शामिल थे और उसी पैसे से उन्होंने अचल संपत्ति खड़ी की. यह कार्रवाई उसी नेटवर्क को तोड़ने के उद्देश्य से की गई है.

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी संपत्तियों की पहचान कर जब्ती की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि यह भी जांच की जा रही है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल समाज को विभाजित करने या किसी अवैध गतिविधि को बढ़ावा देने में किया गया था. पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि ड्रग्स कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें -

ब्लैकमेल कर नाबालिग बहन से किया रेप, फिर रचाई फर्जी शादी, मौत तक जेल में रहेगा दोषी