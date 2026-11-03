'वो दिल्ली में जाकर...', दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को घेरा, 'जय श्री राम' के नारे पर क्या कहा

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी देशभर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च निकाल रही है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी के इस मार्च को लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा.

दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर कहा, "वो दो बार चुनाव में हारी हैं. पिछली बार तो पार्टी जीत गई तो वो पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बन गईं. मगर इस बार पार्टी का भी विसर्जन हो गया है. यहां कोई जगह नहीं है तो दिल्ली में जाकर उत्पात मचा रही हैं."

राहुल गांधी पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिलीप घोष ने कहा, "विदेशी पैसा, विदेशी शक्ति और विदेश की अनुप्रेरणा से यहां देश में उत्पात मचाना, सरकारी संस्थाओं का विरोध करना, देश को बदनाम करना, राहुल गांधी की परंपरा बन चुकी है. उसी दिशा में वो जा रहे हैं."

VIDEO | West Bengal Minister Dilip Ghosh (@DilipGhoshBJP) says, "The people of Bengal had been waiting for a long time to hear the slogan of 'Jai Shri Ram' resonate here. Under the previous government, if someone chanted 'Jai Shri Ram', the police would pick them up and put them behind bars. They would have to face abuse. Today, people are raising their slogans joyfully. This transformation has been brought about by the people themselves. The celebrations of Lord Ram, along with Durga Puja and Kali Puja on such a grand scale, are all happening because of this change." #WestBengal — Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026

इसके अलावा उन्होंने जय श्री राम के नारे को लेकर भी मीडिया से बात की. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल के लोग लंबे समय से यहां 'जय श्री राम' का नारा गूंजते हुए सुनने का इंतजार कर रहे थे. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्व टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए घोष ने कहा कि पिछली सरकार के समय, अगर कोई 'जय श्री राम' का नारा लगाता था, तो पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती थी.

ममता बनर्जी पर साधा निशाना

दिलीप घोष का कहना है कि ममता सरकार के समय जय श्री राम का नारा लगाने पर लोगों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था. आज, लोग खुशी-खुशी ये नारे लगा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह बदलाव लोगों ने खुद किया है. दुर्गा पूजा और काली पूजा के साथ-साथ भगवान राम को इतने बड़े पैमाने पर मानना इसी बदलाव की वजह से हो रहा है.

देश में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर दिलीप घोष ने कहा कि नशीले पदार्थ देश और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या हैं. आज की पीढ़ी धीरे-धीरे इसकी चपेट में आ रही है. सरकार विभिन्न उपायों के जरिए लगातार स्थिति पर नजर रख रही है. आम जनता को भी सतर्क रहना चाहिए और अगली पीढ़ी को नशीले पदार्थों से बचाने में सहयोग देना चाहिए.

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