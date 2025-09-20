मेदिनीपुर अस्पताल में यौन शोषण के खुलासे से हड़कंप, NCW ने कहा- 'सुरक्षा व्यवस्था लापरवाह'

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की सदस्य अर्चना मजूमदार ने शनिवार (20 सितंबर, 2025) को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में उस निजी अस्पताल का दौरा किया, जहां एक संविदा कर्मचारी के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था. उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में निगरानी और सुरक्षा उपाय 'अपर्याप्त' हैं.

मजूमदार ने 14 सितंबर की घटना का ब्योरा जुटाने के लिए अस्पताल के अधीक्षक, डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ बैठक में दो घंटे से अधिक समय बिताया. अस्पताल में सुविधाओं के निरीक्षण के दौरान, मजूमदार ने सीसीटीवी कैमरों की कवरेज को नाकाफी बताया.

अस्पताल में इन स्थानों पर कैमरों की कमी

उन्होंने आरोप लगाया, 'अधिकारियों ने मुझे बताया गया कि 40 कैमरे हैं और उन्होंने 50 और कैमरों के लिए आवेदन किया है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें कवर नहीं हो रहे हैं. प्रसूति वार्ड में केवल दो कैमरे हैं और डॉक्टरों के शौचालय के सामने या ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक भी नहीं है. कैमरों की कवरेज अपर्याप्त है.'

मुख्य आरोपी अस्पताल का एक कर्मचारी बताया जा रहा है और पुलिस ने उसे शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पांशकुड़ा थाने में शिकायत के बाद, कई महिला कर्मचारियों ने कथित तौर पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं.

40 से अधिक महिलाओं ने दी गवाही

एक अधिकारी ने बताया कि मजूमदार पुलिस में मामला दर्ज कराने वाली शिकायतकर्ता से मिलने के लिए पांशकुड़ा स्थित एक सरकारी बंगले पर जाएंगी. बाद में मजूमदार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'पांशकुड़ा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भयावह खुलासे!'

उन्होंने आगे कहा, 'आज मेरे सामने 40 से अधिक महिलाओं ने गवाही दी, जिनमें दो बलात्कार पीड़िताएं भी शामिल हैं. एक मां अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने आई थी, जिसका 2008 में इसी आरोपी ने यौन शोषण किया था. सालों से यौन शोषण, धार्मिक दुर्व्यवहार, अस्पताल का सिंडिकेट और प्रशासनिक उदासीनता. आरजीकर के बाद भी व्यवस्था जागी नहीं है.'



