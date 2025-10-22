हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल: हावड़ा अस्पताल में महिला डॉक्टर से मारपीट, बलात्कार की धमकी देने वाला तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और बलात्कार की धमकी के आरोप में पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपियों की संख्या बढ़कर 3 हो गई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 22 Oct 2025 09:05 PM (IST)
पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के शरत चंद्र चट्टोपाध्याय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में कथित तौर पर एक कनिष्ठ महिला डॉक्टर पर हमला करने और उसे बलात्कार की धमकी देने के सिलसिले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बुधवार (22 अक्टूबर, 2025) को यह जानकारी दी.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान शेख सम्राट के रूप में हुई है और उसे मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. इस गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक कुल तीन लोग पकड़े गए हैं. घटना सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को उलुबेरिया स्थित अस्पताल में हुई.

जानें क्या है पूरा मामला

पीड़ित डॉक्टर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पहले ही एक यातायात होमगार्ड और उसके पड़ोसी को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा था, ‘यह घटना तब हुई जब खारिया मायापुर की एक गर्भवती महिला को सोमवार दोपहर अस्पताल में भर्ती कराया गया.'

उन्होंने बताया था कि शाम को नियमित जांच के दौरान, जूनियर डॉक्टर मरीज की चिकित्सीय जटिलताओं के कारण पूरी शारीरिक जांच नहीं कर पाई. प्रारंभिक जांच में पता चला कि जांच के बाद मरीज के होमगार्ड रिश्तेदार और दो अन्य लोगों ने डॉक्टर से मरीज की स्थिति के बारे में पूछताछ की.

महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और धमकी

पुलिस अधिकारी ने कहा था, ‘इसके बाद बहस शुरू हो गई, जिसके दौरान डॉक्टर को कथित तौर पर थप्पड़ मारा गया, उनकी बांह मरोड़ी गई और उनके साथ गाली-गलौज की गई. आरोपियों ने कथित तौर पर बलात्कार की धमकी भी दी और अस्पताल परिसर से बाहर निकलने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी.’

Published at : 22 Oct 2025 09:05 PM (IST)
