Bengal Deputy CM: बंगाल में एक महिला बनेगी डिप्टी CM, रेस में ये 3 बड़े नाम, BJP किसे देगी मौका?

Bengal Deputy CM Race: पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय नए दौर की दहलीज पर खड़ी है. भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठ रहा है. कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है.

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे. इसी बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा. पार्टी के भीतर सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश चल रही है.

बीजेपी की नजर लंबी राजनीतिक पारी पर

भाजपा केवल सरकार बनाकर रुकना नहीं चाहती, बल्कि बंगाल में लंबे समय तक मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. यही वजह है कि संभावित कैबिनेट में संगठन से जुड़े पुराने चेहरों के साथ नए और प्रतीकात्मक नेताओं को भी जगह देने की तैयारी की जा रही है.

मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे सुवेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है. नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद से वे भाजपा के सबसे मजबूत बंगाली चेहरे के रूप में उभरे हैं. संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और दक्षिण बंगाल में उनका प्रभाव भी काफी बड़ा है. पार्टी नेतृत्व उन्हें आक्रामक राजनीति और मजबूत जनाधार वाले नेता के तौर पर देख रहा है.

महिला डिप्टी सीएम के लिए तीन बड़े नाम चर्चा में

अग्निमित्रा पॉल का नाम भी रेस में

महिला डिप्टी मुख्यमंत्री के लिए भाजपा में कई नामों पर चर्चा चल रही है. इनमें सबसे प्रमुख नाम अग्निमित्रा पॉल का माना जा रहा है. राजनीति में आने से पहले अग्निमित्रा पॉल फैशन डिजाइनर रह चुकी हैं. उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी इसका उल्लेख मिलता है. हालांकि उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा, हिंसक प्रदर्शन, सरकारी आदेशों की अवहेलना और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप शामिल हैं. कुछ मामलों में अलग-अलग समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप भी लगे हैं. हालांकि अब तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है.

लॉकेट चटर्जी भी मजबूत दावेदार

महिला डिप्टी सीएम की रेस में भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है. लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल भाजपा की चर्चित नेताओं में शामिल हैं और राजनीति में आने से पहले अभिनेत्री भी रह चुकी हैं. वे 2019 से 2024 तक हुगली लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं. इसके अलावा वह भाजपा महिला मोर्चा पश्चिम बंगाल की अध्यक्ष और पार्टी की प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं. लॉकेट चटर्जी पहले तृणमूल कांग्रेस में थीं, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गईं. वे महिलाओं के मुद्दों को लेकर मुखर मानी जाती हैं और अक्सर राज्य सरकार पर हमला बोलती रही हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हुगली सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार रचना बनर्जी से हार गई थीं.

ये भी पढ़ें- होर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग से भड़के ट्रंप, ईरान को दी बड़ी धमकी, कहा- अगर डील पर जल्दी..

रूपा गांगुली का नाम भी चर्चा में

भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली का नाम भी महिला डिप्टी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है. रूपा गांगुली की पहचान राजनीति के साथ-साथ मनोरंजन जगत में भी काफी मजबूत रही है. उन्होंने बीआर चोपड़ा के चर्चित टीवी धारावाहिक ‘महाभारत’ में द्रौपदी का किरदार निभाकर देशभर में लोकप्रियता हासिल की थी. रूपा गांगुली साल 2015 में भाजपा में शामिल हुई थीं और 2016 से 2022 तक राज्यसभा सांसद रहीं. हाल ही में उन्होंने सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से जीत हासिल की, जहां उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अरुंधति मैत्रा को 35 हजार से ज्यादा वोटों से हराया.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम

बीजेपी जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार गठन को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ महिला डिप्टी मुख्यमंत्री के नाम पर भी पार्टी जल्द फैसला ले सकती है. अब सबकी नजर भाजपा विधायक दल की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है.





