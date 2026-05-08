हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Deputy CM: बंगाल में एक महिला बनेगी डिप्टी CM, रेस में ये 3 बड़े नाम, BJP किसे देगी मौका?

Bengal Deputy CM: बंगाल में एक महिला बनेगी डिप्टी CM, रेस में ये 3 बड़े नाम, BJP किसे देगी मौका?

Bengal Deputy CM Race: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार गठन की तैयारियों के बीच महिला डिप्टी मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 08 May 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

Bengal Deputy CM Race: पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय नए दौर की दहलीज पर खड़ी है. भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठ रहा है. कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी है.

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे. इसी बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा. पार्टी के भीतर सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश चल रही है.

बीजेपी की नजर लंबी राजनीतिक पारी पर

भाजपा केवल सरकार बनाकर रुकना नहीं चाहती, बल्कि बंगाल में लंबे समय तक मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है. यही वजह है कि संभावित कैबिनेट में संगठन से जुड़े पुराने चेहरों के साथ नए और प्रतीकात्मक नेताओं को भी जगह देने की तैयारी की जा रही है.

मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे सुवेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है. नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने के बाद से वे भाजपा के सबसे मजबूत बंगाली चेहरे के रूप में उभरे हैं. संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और दक्षिण बंगाल में उनका प्रभाव भी काफी बड़ा है. पार्टी नेतृत्व उन्हें आक्रामक राजनीति और मजबूत जनाधार वाले नेता के तौर पर देख रहा है.

महिला डिप्टी सीएम के लिए तीन बड़े नाम चर्चा में

अग्निमित्रा पॉल का नाम भी रेस में

महिला डिप्टी मुख्यमंत्री के लिए भाजपा में कई नामों पर चर्चा चल रही है. इनमें सबसे प्रमुख नाम अग्निमित्रा पॉल का माना जा रहा है. राजनीति में आने से पहले अग्निमित्रा पॉल फैशन डिजाइनर रह चुकी हैं. उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी इसका उल्लेख मिलता है. हालांकि उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं. चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें गैरकानूनी जमावड़ा, दंगा, हिंसक प्रदर्शन, सरकारी आदेशों की अवहेलना और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप शामिल हैं. कुछ मामलों में अलग-अलग समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप भी लगे हैं. हालांकि अब तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है.

लॉकेट चटर्जी भी मजबूत दावेदार

महिला डिप्टी सीएम की रेस में भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है. लॉकेट चटर्जी पश्चिम बंगाल भाजपा की चर्चित नेताओं में शामिल हैं और राजनीति में आने से पहले अभिनेत्री भी रह चुकी हैं. वे 2019 से 2024 तक हुगली लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं. इसके अलावा वह भाजपा महिला मोर्चा पश्चिम बंगाल की अध्यक्ष और पार्टी की प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं. लॉकेट चटर्जी पहले तृणमूल कांग्रेस में थीं, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो गईं. वे महिलाओं के मुद्दों को लेकर मुखर मानी जाती हैं और अक्सर राज्य सरकार पर हमला बोलती रही हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हुगली सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार रचना बनर्जी से हार गई थीं.

ये भी पढ़ें- होर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग से भड़के ट्रंप, ईरान को दी बड़ी धमकी, कहा- अगर डील पर जल्दी..

रूपा गांगुली का नाम भी चर्चा में

भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली का नाम भी महिला डिप्टी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है. रूपा गांगुली की पहचान राजनीति के साथ-साथ मनोरंजन जगत में भी काफी मजबूत रही है. उन्होंने बीआर चोपड़ा के चर्चित टीवी धारावाहिक ‘महाभारत’ में द्रौपदी का किरदार निभाकर देशभर में लोकप्रियता हासिल की थी. रूपा गांगुली साल 2015 में भाजपा में शामिल हुई थीं और 2016 से 2022 तक राज्यसभा सांसद रहीं. हाल ही में उन्होंने सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से जीत हासिल की, जहां उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अरुंधति मैत्रा को 35 हजार से ज्यादा वोटों से हराया.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम

बीजेपी जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार गठन को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ महिला डिप्टी मुख्यमंत्री के नाम पर भी पार्टी जल्द फैसला ले सकती है. अब सबकी नजर भाजपा विधायक दल की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है.


Published at : 08 May 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Roopa Ganguly Suvendu Adhikari BJP West Bengal Locket Chatterjee Agnimitra Paul
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bengal Deputy CM: बंगाल में एक महिला बनेगी डिप्टी CM, रेस में ये 3 बड़े नाम, BJP किसे देगी मौका?
Bengal Deputy CM: बंगाल में एक महिला बनेगी डिप्टी CM, रेस में ये 3 बड़े नाम, BJP किसे देगी मौका?
इंडिया
चंद्रनाथ रथ पर हमले में घायल ड्राइवर के परिवार का फूटा गुस्सा, बंगाल की नई सरकार से की दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग
चंद्रनाथ रथ पर हमले में घायल ड्राइवर के परिवार का फूटा गुस्सा, बंगाल की नई सरकार से की दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग
इंडिया
Bengal New CM Live: बंगाल में आज होगा नए CM का ऐलान, शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे, BJP बना सकती है 2 डिप्टी CM
Live: बंगाल में आज होगा नए CM का ऐलान, शुभेंदु का नाम सबसे आगे, BJP बना सकती है 2 डिप्टी CM
इंडिया
इतिहास बनाम आधुनिकता: Writers और Nabanna की लड़ाई में किसे चुनेगी नई बंगाल सरकार?
इतिहास बनाम आधुनिकता: Writers और Nabanna की लड़ाई में किसे चुनेगी नई बंगाल सरकार?
Advertisement

वीडियोज

Tamil Nadu Government Formation: सत्ता की लड़ाई में नया मोड़, छोटे दल बनेंगे किंगमेकर?
Suvendu Adhikari's PA shot dead: 3 हिस्ट्रीशीटर..पर हत्यारा अब भी दूर क्यों? | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PM हत्याकांड में बड़ा खुलासा | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC | Governor Action
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
पंजाब
Video: 'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह वीडियो चर्चा में
'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह Video चर्चा में
इंडिया
इतिहास बनाम आधुनिकता: Writers और Nabanna की लड़ाई में किसे चुनेगी नई बंगाल सरकार?
इतिहास बनाम आधुनिकता: Writers और Nabanna की लड़ाई में किसे चुनेगी नई बंगाल सरकार?
बॉलीवुड
सेलिना जेटली का तलाक क्यों हुआ? ससुराल में मारपीट सहा, अब तीनों बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहीं एक्ट्रेस
सेलिना जेटली को तलाक ने बर्बाद किया, मारपीट सहा, अब तीनों बच्चों से मिलने के लिए तड़प रहीं एक्ट्रेस
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Explained: राज्यसभा में विपक्ष की उलटी गिनती शुरू! विधानसभा चुनावों के बाद सदन से होगा निपटारा, कांग्रेस फायदे में क्यों?
विधानसभा चुनाव के बाद सदन में विपक्ष की बढ़ेंगी मुश्किलें! राज्यसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर कैसे?
एग्रीकल्चर
डेयरी का बिजनेस करना है तो कौन-सी भैंस रहेगी बेस्ट, जानें कितना पैसा होना जरूरी?
डेयरी का बिजनेस करना है तो कौन-सी भैंस रहेगी बेस्ट, जानें कितना पैसा होना जरूरी?
शिक्षा
MSBSHSE Maharashtra SSC Result 2026 : महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आउट, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मार्कशीट
महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आउट, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मार्कशीट
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget