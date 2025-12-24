West Bengal News: पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके से एक बार फिर बाघ के हमले की खबर सामने आई है. सुंदरबन के कलस द्वीप के पास के जंगल क्षेत्र में केकड़ा पकड़ने गई एक महिला पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

घायल महिला की पहचान

घायल महिला का नाम शंकरी नायक बताया जा रहा है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, शंकरी नायक सोमवार सुबह पांच अन्य लोगों के साथ एक छोटी नाव में सवार होकर केकड़ा पकड़ने के लिए सुंदरबन के जंगल क्षेत्र में गई थीं. यह इलाका बाघों की आवाजाही के लिए जाना जाता है, बावजूद इसके आजीविका के लिए लोग जान जोखिम में डालकर वहां जाते हैं.

मंगलवार सुबह कलस द्वीप के पास एक खाड़ी में केकड़ा पकड़ते समय अचानक एक बाघ ने शंकरी नायक पर हमला कर दिया. बाघ के हमले में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गईं. साथ गए अन्य लोगों ने किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया, जिससे बाघ पीछे हट गया और महिला की जान बच सकी.

अस्पताल में चल रहा इलाज

हमले के बाद घायल शंकरी नायक को गंभीर हालत में पहले पाथरप्रतिमा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद जब उनकी हालत बिगड़ने लगी, तो डॉक्टरों ने उन्हें काकद्वीप महकमा अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल उनका इलाज जारी है और हालत चिंताजनक बताई जा रही है.

सुंदरबन में लगातार हो रहे बाघ हमलों ने वन्यजीव सुरक्षा और स्थानीय लोगों की आजीविका को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जंगल से सटे इलाकों में रहने वाले लोग मछली और केकड़ा पकड़कर जीवन यापन करते हैं, लेकिन बाघों की बढ़ती गतिविधियों के कारण उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.