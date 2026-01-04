West Bengal: अवैध कट बना मौत का कारण, NH-12 पर भीषण बाइक हादसे में 2 की दर्दनाक मौत

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. शांतिपुर थाना क्षेत्र के फूलिया प्रफुल्लनगर इलाके में 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण मोटरसाइकिल दुर्घटना हुई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

अवैध कट-आउट बना हादसे की वजह

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने एक अवैध कट-आउट के कारण हुआ. इस कट-आउट पर न तो कोई ट्रैफिक सिग्नल है और न ही ट्रैफिक पुलिस की निगरानी. आरोप है कि इसी कट-आउट के सामने दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

हादसे में एक 58 साल की व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान उत्तम राजवंश के रूप में हुई है, जो शांतिपुर थाना क्षेत्र के बेलघड़िया इलाके के निवासी थे. वहीं, एक अन्य युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है. हादसे में एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है.

इलाके में फैली सनसनी, लोगों में आक्रोश

दुर्घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध कट-आउट को लेकर वे लंबे समय से प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं. उनका आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण आए दिन यहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं. लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर उचित ट्रैफिक व्यवस्था और अवैध कट-आउट को तुरंत बंद करने की मांग की है.

सड़क हादसों की यह समस्या सिर्फ नदिया तक सीमित नहीं है. पिछले साल 30 दिसंबर को मुंबई के भंडुप इलाके में भी एक भीषण बस दुर्घटना हुई थी. Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) की एक बस ने नियंत्रण खो दिया और पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे. वहीं, नौ अन्य लोग घायल हुए थे.

जांच में जुटी पुलिस

मुंबई पुलिस के अनुसार, बस के नियंत्रण खोने के कारणों की जांच की गई थी. क्या बस तेज रफ्तार में थी, तकनीकी खराबी थी या चालक को कोई समस्या हुई इन सभी पहलुओं की जांच की गई. इसी तरह नदिया हादसे में भी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.