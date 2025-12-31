हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal: कोलकाता में संपत्ति विवाद बना खूनी संघर्ष, भाई ने ली भाई की जान, आरोपी गिरफ्तार

West Bengal: कोलकाता में संपत्ति विवाद बना खूनी संघर्ष, भाई ने ली भाई की जान, आरोपी गिरफ्तार

West Bengal News: कोलकाता में संपत्ति विवाद ने एक और परिवार को तबाह कर दिया. पार्क स्ट्रीट इलाके में छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 03:27 PM (IST)
Preferred Sources
West Bengal News: कोलकाता के पार्क स्ट्रीट थाना क्षेत्र के एजीसी बोस रोड इलाके में संपत्ति विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया. यहां छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप लगा है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला

मृतक की पहचान 55 साल की नीरज जायसवाल के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, नीरज और उनके छोटे भाई धीरज जायसवाल (53) के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था. मंगलवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई. आरोप है कि धीरज ने गुस्से में आकर नीरज को धक्का दिया और पीटा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े.

गिरने के बाद नीरज गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन उन्हें तुरंत एनआरएस अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के मुताबिक, सिर और शरीर में आई गंभीर चोटें मौत का कारण हो सकती हैं. हालांकि, अंतिम पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी.

आरोपी की गिरफ्तारी

घटना की सूचना मिलते ही पार्क स्ट्रीट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार रात ही धीरज जायसवाल को अनैच्छिक हत्या की धारा में गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि नीरज कैसे गिरे और उन्हें कहां-कहां चोटें आईं? क्या गिरने से लगी चोटें ही मौत का कारण बनीं? दोनों भाइयों के बीच विवाद का सटीक कारण क्या था? घटना के वक्त मौके पर और कौन-कौन मौजूद था? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.

इस साल की शुरुआत में भी हुई थी ऐसी घटना

यह पहली बार नहीं है जब कोलकाता में संपत्ति विवाद ने भाई-भाई के रिश्ते को खून में बदल दिया हो. इस साल मार्च में बेलेघाटा इलाके में भी ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. बेलेघाटा में 27 साल की रोहन मंडल का शव एक फ्लैट से बरामद हुआ था.

शुरुआत में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस ने पाया कि रोहन की हत्या उसके ही बड़े भाई अभिजीत मंडल ने की थी. दोनों के बीच फ्लैट बेचने को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार, अभिजीत ने फ्लैट बेचने के लिए पहले ही एडवांस ले लिया था, लेकिन रोहन इसके लिए राजी नहीं था. इसी बात पर दोनों में बहस हुई और गुस्से में अभिजीत ने सब्जी काटने वाले चाकू से रोहन की हत्या कर दी.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

हत्या के बाद अभिजीत ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने दावा किया कि रोहन मानसिक तनाव में था और पहले आत्महत्या की कोशिश कर चुका था. इतना ही नहीं, वह हत्या के बाद भी मौके पर मौजूद रहा और छोटे भाई का अंतिम संस्कार भी उसी ने किया. पार्क स्ट्रीट और बेलेघाटा की ये घटनाएं दिखाती हैं कि संपत्ति विवाद किस तरह पारिवारिक रिश्तों को खत्म कर रहा है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में समय रहते समझौता और कानूनी रास्ता अपनाना जरूरी है, ताकि किसी की जान न जाए.

और पढ़ें
Published at : 31 Dec 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Kolkata News WEST BENGAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
Advertisement

वीडियोज

Top Headlines: 2025 की 25 बड़ी खबरें फटाफट | Gig Workers Strike | New Year | Chamoli Tunnel |Weather
Priyanka Gandhi के बेटे Rehan-Aviva की थोड़ी देर में सगाई समारोह होगा शुरू | Breaking | ABP News
Rajasthan में 150 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप, 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी | Breaking |ABP News
West Bengal News: पश्चिम बंगाल में SIR में गड़बड़ी का आरोप, TMC का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा EC | SIR
China Steel Dumping पर बड़ा Action: Indian Steel Stocks में तेज उछाल | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
बॉलीवुड
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
ट्रेंडिंग
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
शिक्षा
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget