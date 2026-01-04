West Bengal News: लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. शनिवार तड़के डाउन दार्जिलिंग मेल के आरक्षित वातानुकूलित (एसी) डिब्बे में डकैती की घटना सामने आई. यह वारदात तड़के करीब 3 बजे हुई, जब ट्रेन बर्दवान के पास से गुजर रही थी. चलती ट्रेन के बी-1 कोच में एक बदमाश यात्री का बैग छीनकर ट्रेन से कूदकर फरार हो गया.

एनजेपी से लौट रहा था पर्यटकों का दल

जानकारी के अनुसार, हावड़ा के डोमजूर निवासी प्रशस्थ के 19 लोगों का एक पर्यटक दल एनजेपी से लौट रहा था. इसी डिब्बे की सीट नंबर 20 पर बैठी श्यामली सहा का बैग अचानक एक बदमाश ने झपट लिया और तुरंत चलती ट्रेन से कूद गया. अन्य यात्रियों ने “चोर-चोर” चिल्लाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश पल भर में आंखों से ओझल हो गया.

श्यामली सहा के पति गौतम सहा ने बताया कि बैग में करीब 50 हजार रुपये नकद, एक महंगा मोबाइल फोन, आधार कार्ड और पैन कार्ड रखे थे. चोरी की इस घटना से परिवार सदमे में है. यात्रियों का कहना है कि एसी कोच में इस तरह की वारदात बेहद डराने वाली है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद बर्दवान स्टेशन पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा. यात्रियों ने आरोप लगाया कि एसी डिब्बे में कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था. कोच में अवांछित लोगों और हॉकरों की आवाजाही थी. यात्रियों का यह भी कहना है कि डिब्बे का अटेंडेंट रात में दरवाजा खुला रखता है, जिससे सुरक्षा में भारी लापरवाही दिखी.

घटना की जानकारी यात्रियों ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग कर दी. सियालदह स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों ने शिकायत की कि रेल पुलिस से तत्काल कोई मदद नहीं मिली. बाद में सियालदह जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई गई.

यात्रियों में डर का माहौल

इस घटना के बाद यात्रियों में दहशत का माहौल है. उनका कहना है कि किराया लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी हैं. एसी कोच में भी सुरक्षित यात्रा अब चुनौती बनती जा रही है.