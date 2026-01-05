West Bengal: सोमवारा की सुबह कोलकाता मेट्रो ठप! हजारों यात्रियों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal: सोमवारा की सुबह कोलकाता मेट्रो ठप! हजारों यात्रियों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी

West Bengal News: कोलकाता में सुबह मेट्रो में आई खराबी से दक्षिणेश्वर से टालीगंज तक सेवा बाधित रही. अचानक सेवा रुकने से हजारों यात्रियों को परेशानी हुई. ऑफिस जाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Jan 2026 10:42 AM (IST)
Kolkata News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सप्ताह की शुरुआत मेट्रो यात्रियों के लिए परेशानी भरी रही. आज सुबह के समय मेट्रो में आई यांत्रिक खराबी के कारण दक्षिणेश्वर से टालीगंज तक मेट्रो सेवा बाधित हो गई. अचानक सेवा रुकने से हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. खासतौर पर ऑफिस जाने वाले लोग, छात्र और रोजाना सफर करने वाले यात्री काफी परेशान नजर आए.

मेट्रो बंद होने से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की बढ़ी भीड़

जानकारी के अनुसार, सुबह व्यस्त समय में मेट्रो की एक रैक में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से मेट्रो सेवा को आंशिक रूप से रोकना पड़ा. कई स्टेशनों पर मेट्रो लंबे समय तक खड़ी रही, जबकि कुछ स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गईं. इससे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मेट्रो सेवा बाधित होने के बाद यात्रियों को बस, ऑटो और टैक्सी जैसे वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा. इससे सड़कों पर भीड़ और जाम की स्थिति बन गई. कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें ऑफिस और स्कूल पहुंचने में काफी देरी हुई. कुछ लोग तो मजबूरी में पैदल ही सफर करते नजर आए.

मेट्रो प्रशासन की प्रतिक्रिया

मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि यांत्रिक खराबी को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया गया. तकनीकी टीम को मौके पर भेजा गया और कुछ समय बाद सेवा को धीरे-धीरे बहाल किया गया. प्रशासन ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद जताया और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की बात कही.

हालांकि सेवा बहाल होने के बावजूद यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली. लोगों का कहना है कि मेट्रो जैसी जरूरी सेवा में बार-बार तकनीकी खराबी होना चिंता का विषय है. यात्रियों ने मांग की है कि मेट्रो प्रशासन समय रहते तकनीकी जांच और सुधार करे, ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी न हो.

Published at : 05 Jan 2026 10:41 AM (IST)
Kolkata News WEST BENGAL NEWS
