West Bengal: सीएम ममता के नाम पर साइबर ठगी, फर्जी लोन विज्ञापनों से लोगों को बनाया जा रहा शिकार

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम और तस्वीर का दुरुपयोग कर साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है. राज्य पुलिस ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आम लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापनों के जरिए लोगों को झांसे में लिया जा रहा है और उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं.

कैसे हो रही है ठगी?

पश्चिम बंगाल पुलिस के अनुसार, कुछ साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram और WhatsApp पर फर्जी विज्ञापन और वीडियो चला रहे हैं. इन विज्ञापनों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम और तस्वीर लगाकर तत्काल ऋण, CIBIL के बिना लोन, सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण योजना और बिना किसी सत्यापन के लोन” जैसे आकर्षक दावे किए जा रहे हैं.

लोगों को भरोसे में लेकर उन्हें फर्जी ऐप, वेबसाइट या WhatsApp नंबर पर भेजा जाता है. इसके बाद उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, OTP और प्रोसेसिंग फीस या अग्रिम राशि मांगी जाती है. जैसे ही पैसा मिलता है, ठग संपर्क तोड़ देते हैं.

सरकार या मुख्यमंत्री से कोई संबंध नहीं- पुलिस

राज्य पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह की कोई भी ऋण योजना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या पश्चिम बंगाल सरकार ने न तो घोषित की गई है और न ही स्वीकृत. मुख्यमंत्री के नाम और तस्वीर का इस तरह इस्तेमाल पूरी तरह अवैध और धोखाधड़ी है. पुलिस ने ऐसे सभी विज्ञापनों को फर्जी बताया है.

पुलिस ने लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है.

किसी भी ऐसे विज्ञापन पर भरोसा न करें जो तुरंत लोन देने का दावा करे.

अनजान लिंक न खोलें और कोई संदिग्ध ऐप इंस्टॉल न करें.

OTP, आधार, पैन या बैंक से जुड़ी जानकारी किसी से साझा न करें.

ऋण के लिए केवल अधिकृत बैंक, NBFC या सरकारी वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें.

ठगी होने पर तुरंत करें शिकायत

यदि कोई व्यक्ति इस तरह की ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे बिना देर किए साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए. इसके अलावा www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर भी ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है. पुलिस ने सलाह दी है कि शिकायत करते समय स्क्रीनशॉट, लिंक, फोन नंबर और लेनदेन से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखें.

पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि साइबर अपराध को रोकने के लिए जनता का सहयोग बेहद जरूरी है. सतर्क रहकर ही ऐसे फर्जीवाड़े से बचा जा सकता है. पुलिस ने अपील की है कि लोग जागरूक रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.