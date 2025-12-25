West Bengal: क्रिसमस पर ठंड का रिकॉर्ड! कोलकाता में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा 14 डिग्री से नीचे
West Bengal News: क्रिसमस के दिन कोलकाता में इस मौसम की सबसे ज्यादा ठंड दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है.
West Bengal News: क्रिसमस यानी बड़े दिन के मौके पर कोलकाता में ठंड ने नया रिकॉर्ड बना दिया. इस मौसम में पहली बार शहर का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है. आज सुबह कोलकाता का न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अब तक का सबसे ठंडा दिन माना जा रहा है. ठंडी हवाओं और साफ आसमान की वजह से लोगों को तेज ठंड का अहसास हो रहा है.
ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें
सुबह-सुबह स्कूल, कॉलेज और दफ्तर जाने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा. सड़कों पर लोग गर्म कपड़ों, जैकेट और मफलर में नजर आए. कई इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध भी देखी गई, जिससे वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी.
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान धीरे-धीरे और गिर सकता है. उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण ठंड और बढ़ने की संभावना है. रात का तापमान और कम हो सकता है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी. मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
पहाड़ों और पश्चिमी जिलों में भी ठंड की लहर
केवल कोलकाता ही नहीं, बल्कि राज्य के पहाड़ी इलाकों और पश्चिमी जिलों में भी ठंड की लहर देखने को मिल रही है. दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और आसपास के क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिरा है. पश्चिमी जिलों में ठंडी हवाओं के साथ सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है.
डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए. ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, गरम पानी पिएं और सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें.
ठंड के बीच त्योहार का माहौल
हालांकि ठंड के बावजूद कोलकाता में क्रिसमस का उत्साह बना हुआ है. पार्क स्ट्रीट और चर्चों में रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन लोग ठंड को देखते हुए सावधानी भी बरत रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL