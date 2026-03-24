हत्या या सुसाइड? कोलकाता के पार्लर में खूनी खेल, मालकिन और कश्मीरी युवक की संदिग्ध मौत

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के भीड़भाड़ वाले इलाके हिन्दोल, तेतुलतला में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. शहर के व्यस्त इलाके में एक पार्लर में घुसकर हुई हिंसा ने सभी को स्तब्ध कर दिया. घटना में पार्लर की मालकिन और एक युवक दोनों की मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, पार्लर खून से लथपथ हो गया. घटना के दौरान महिला ने युवक पर हमला किया, जबकि युवक ने भी जवाबी हमला किया. घटना इतनी भयानक थी कि किसी भी क्राइम थ्रिलर को भी मात देती दिखी. महिला पार्लर में ही गिर पड़ी और युवक का शव भी वहीं बरामद हुआ.

पुलिस ने तत्काल पार्लर को सील किया

कुछ ही देर में नरेंद्रपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों की हालत इतनी गंभीर थी कि महिला को तुरंत स्थानीय हिंदुस्तान हेल्थ पॉइंट नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने तत्काल पार्लर को सील कर दिया. घटना की जांच अभी जारी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों की मौत कैसे हुई? क्या युवक के हाथों महिला की मृत्यु हुई या महिला ने युवक को मारकर आत्महत्या की. प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की उम्र लगभग 22-24 साल है और वह कश्मीर का रहने वाला था. महिला मध्यम आयु वर्ग की हैं.

आत्महत्या थी या जवाबी हमला?

पुलिस यह भी जांच रही है कि दोनों का आपसी संबंध क्या था और किस बात को लेकर बहस हुई. इलाके के लोगों ने इस घटना के बाद चुप्पी साध ली है. घटना के समय पार्लर में भीड़भाड़ होने के बावजूद कोई खास जानकारी सामने नहीं आ सकी. महिला के घर वालों को सूचना दी गई है और वे अस्पताल पहुंच गए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि युवक पार्लर में कैसे और क्यों आया. घटना के बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण और शांत दोनों ही है. पुलिस का कहना है कि जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी, पूरी सच्चाई सामने आएगी और यह स्पष्ट होगा कि यह आत्महत्या थी या जवाबी हमला.