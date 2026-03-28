बंगाल में बदला मौसम! भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी, कई जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका

West Bengal Weather Update: कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. रात भर हुई भारी बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है. मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिससे कई जिलों में अलर्ट की स्थिति बनी हुई है.

मौसम विभाग के मुताबिक, गंगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से सटे समुद्री क्षेत्र के ऊपर लगभग 0.9 किमी की ऊंचाई पर एक उच्च स्तरीय चक्रवात सक्रिय है. इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम बिहार से मणिपुर तक एक अक्षीय रेखा (ट्रफ) फैली हुई है, जो गंगा क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम से होकर गुजर रही है. इसी कारण राज्य में मौसम अस्थिर बना हुआ है और अगले दो दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

इन जगहों पर बारिश-ओलावृष्टि की संभावना

शनिवार, 28 मार्च 2026 को उत्तर बंगाल के अधिकांश जिलों में बारिश जारी रहने का अनुमान है. खासकर जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है. जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भारी बारिश (7 से 11 सेमी) की चेतावनी दी गई है, जबकि तेज हवाएं भी चलने की संभावना है. रविवार और सोमवार को दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग, कूचबिहार और अलीपुरद्वार में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

1 अप्रैल से मौसम में होगा बदलाव

दक्षिण बंगाल की बात करें तो शनिवार को लगभग सभी जिलों में बारिश का असर रहेगा. उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हावड़ा, कोलकाता और हुगली में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है. नदिया, उत्तर 24 परगना और हुगली में मौसम ज्यादा खराब रहने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 1 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है.