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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दम है तो रोककर दिखाए प्रशासन', बाबरी मस्जिद के कार्यक्रम पर हुमायूं कबीर की चेतावनी

'दम है तो रोककर दिखाए प्रशासन', बाबरी मस्जिद के कार्यक्रम पर हुमायूं कबीर की चेतावनी

पश्चिम बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2026 को बाबरी मस्जिद निर्माण के दिन NH-34 जाम करने की चेतावनी दी है. जानें मस्जिद की लागत, क्षमता और प्रशासन की तैयारी से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 02 Nov 2026 05:01 PM (IST)
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आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के चेयरमैन और नौदा के विधायक हुमायूं कबीर ने सोमवार (2 नवंबर 2026) को बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर दोबारा चेतावनी दी है. उन्होंने 6 दिसंबर को नेशनल हाईवे 34 को जाम करने की धमकी दी है. इसी दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में प्रस्तावित मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू होना है. मीडिया से बात करते हुए, कबीर ने प्रशासन को खुली चुनौती दी कि वे इस जाम को रोक कर दिखाएं. उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन में दम है, तो वे इसे रोक लें.

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता ने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद परिसर में खर्चों के हिसाब-किताब को लेकर आयोजित एक बैठक के दौरान यह चेतावनी दी. वहीं, प्रशासन इलाके में कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने की तैयारी कर रहा है. कबीर ने कहा कि 6 दिसंबर को रेजीनगर और बहरामपुर के बीच लगभग 30 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 34 उनके कंट्रोल में रहेगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके समर्थक आसपास के कई इलाकों में सड़कों पर उतर आएंगे.

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हम नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे- हुमायूं कबीर

हुमायूं कबीर ने कहा, "बाबरी मस्जिद के निर्माण वाले दिन हम नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे. अगर प्रशासन में ताकत है, तो पुलिस से हमें रुकवा कर दिखाए. कृष्णानगर से बहरामपुर, डोमकल से बहरामपुर, जलांगी से बहरामपुर, सैंथिया से कांडी और बहरामपुर, तथा बर्धमान से नबाद्वीप ब्रिज तक हमारे लोग सड़कों पर होंगे." हालांकि, कबीर ने यह भी कहा कि उनके समर्थक कानून-व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, "पुलिस जानती है कि हममें से किसी ने भी कानून-व्यवस्था नहीं तोड़ी है, और आगे भी हम ऐसा नहीं करेंगे." उन्होंने कहा, "मेरी अपील है कि 6 दिसंबर, 2026 को आप सभी मेरे साथ खड़े हों." 

तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए कबीर

पिछले साल तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर फिर से राजनीतिक चर्चा में जगह बनाई और बाद में अपनी खुद की पार्टी, 'आम जनता उन्नयन पार्टी' बनाई. 6 दिसंबर के महत्व का जिक्र करते हुए, उन्होंने घोषणा की कि 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर, वे अपने गृह क्षेत्र बेलडांगा में एक मस्जिद बनाएंगे. उनकी इस घोषणा से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की चिंता पैदा हो गई है, जिसके चलते पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है. कबीर ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी है कि वे इस प्रस्तावित कार्यक्रम को रोककर दिखाएं. उन्होंने बताया कि दो मंजिला मस्जिद लगभग 87 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जाएगी और इसमें एक साथ 80,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 02 Nov 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Babri Masjid Humayun Kabir Babri Masjid Murshidabad Mosque
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