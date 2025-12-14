West Bengal News: पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक चौंका देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां जीवित मां के नाम पर जाली मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर बैंक से पेंशन के सारे पैसे निकालने का आरोप बेटे पर लगा है. इस घटना में लिलुआ पुलिस स्टेशन की पुलिस ने बेटे तपन कुमार दास को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार व्यक्ति को हावड़ा अदालत में पेश किया गया.

पिता की मृत्यु के बाद मां पर किया अत्याचार

लिलुआ के चकपाड़ा की रहने वाली 78 साल की बीनापानी दास घर पर अकेली रहती हैं. बीमार वृद्ध महिला की देखभाल आया कृष्णा सेन करती हैं. वृद्ध महिला ने बताया कि उनका बड़ा बेटा हैदराबाद में रहता है. वह डिफेंस में नौकरी करता है और छोटा बेटा तपन कुमार दास पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी में भारत सरकार के टकसाल में काम करता है. मां का आरोप है कि उनके पति क्षीरोदचंद्र दास की मृत्यु के बाद, उनके बेटे तपन ने उन पर अत्याचार और गाली-गलौज करना शुरू कर दिया. उसने उसका पैर तोड़ दिया. इतना ही नहीं, उसने उसकी पेंशन के सारे पैसे निकाल लिए.

पेंशन के सारे पैसे निकाल लिए

यह पता चला है कि 1996 में उनके पति कस्टम्स से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन खाते में बहुत सारा पैसा जमा हो गया था. 2018 में पति की मृत्यु के बाद, वह खाता बीनापानी दास के नाम पर चालू हो गया. बड़ा भाई तापस दास बाहर रहने के कारण इस खाते की देखभाल तपन करता था. उसने बैंक में पिता की मृत्यु के साथ मां की मृत्यु की झूठी जानकारी देकर पेंशन बंद कर दी. मां का यही आरोप है. उनकी मां का यह भी आरोप है कि उसने उस खाते में जमा सारे पैसे अपने नाम पर निकाल लिए.

बेटे को कड़ी सजा होनी चाहिए- मां

जब उसकी मां को इस बारे में पता चला तो उसने लिलुआ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. कल लिलुआ पुलिस स्टेशन ने तपन कुमार दास को गिरफ्तार किया. हालांकि, गिरफ्तार तपन ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ उनके बड़े भाई साजिश रच रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि वह अपनी मां की देखभाल करते थे और उन्होंने कभी भी उसे पीटा नहीं. इस बीच, बेटे की गिरफ्तारी की खबर से मां बीनापानी दास खुश हैं. उन्होंने कहा कि बेटे ने मुझे धक्का देकर मेरा पैर तोड़ दिया. उसने मुझे बहुत पीटा और अत्याचार किया. मैं उसकी कड़ी सजा चाहती हूं. वह यह भी चाहती हैं कि सरकार उनकी बंद पेंशन फिर से शुरू करे.