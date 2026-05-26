पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अपनी 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' नीति पर कार्रवाई तेज कर दी है. इसी के तहत मालदा जिले में पहला ‘होल्डिंग सेंटर’ यानी अस्थायी हिरासत केंद्र शुरू किया गया है. सरकार का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें यहां रखा जाएगा और बाद में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर देश से बाहर भेजा जाएगा.

CPI(M) नेता और पूर्व सांसद हन्नान मोल्लाह ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कोई कानूनी जेल नहीं, बल्कि सरकार संचालित डिटेंशन सेंटर है, जहां लोगों को रखकर बाद में बाहर भेजा जाएगा.

वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश से आए और भारत में रहने के योग्य नहीं पाए गए लोगों को डिपोर्टेशन से पहले हिरासत में रखना सरकार की पहले से घोषित नीति और एजेंडा का हिस्सा है.

VIDEO | Kalyani: On holding centres for illegal immigrants in West Bengal districts, MoS Shantanu Thakur says, “This has actually been our previously declared position. Those who have come from Bangladesh and are not suitable to stay in India should be detained before… pic.twitter.com/0Nmi3g9wW0 — Press Trust of India (@PTI_News) May 26, 2026

बिना कागज के आए थे

पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ 'डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट' अभियान तेज होता नजर आ रहा है. उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर मंगलवार (26 मई) सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक इकट्ठा हुए, जो कथित तौर पर भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और अब बांग्लादेश लौटने की तैयारी में हैं.

यह घटनाक्रम भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के उस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें पुलिस के हवाले करने के निर्देश दिए थे. बताया जा रहा है कि बशीरहाट स्थित हाकिमपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर पिछले कुछ दिनों से ऐसे लोगों की आवाजाही बढ़ी है.

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लोगों ने अपनी स्थिति खुलकर बताई है. एक बांग्लादेशी नागरिक ने कहा कि वह पिछले चार वर्षों से इलाके में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहा था, लेकिन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है. उसने कहा, 'अगर यहां नहीं रह सकते, तो हमारे पास लौटने के अलावा क्या विकल्प है?'

वहीं एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि वह पांच साल पहले भारत आया था और दमदम इलाके में मजदूरी कर रहा था. उसका कहना था कि यदि सरकार रहने की अनुमति नहीं देगी, तो वह वापस बांग्लादेश लौट जाएगा.

North 24 Parganas, West Bengal: A Bangladeshi infiltrator says, "We had been living in the area for the past four years and were working as masons. NRC has started, and we do not have any proof. It started only after we arrived. If we cannot stay here illegally, then what else… pic.twitter.com/CiZrlmZ3ra — IANS (@ians_india) May 26, 2026

डिटेंशन सेंटर भी तैयार

इसी बीच राज्य सरकार ने जिलों में अवैध प्रवासियों के लिए ‘होल्डिंग सेंटर’ बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जहां डिपोर्टेशन से पहले संदिग्धों को रखा जाएगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति मामलों के विशेषज्ञ सौगत चक्रवर्ती ने दावा किया कि राज्य में सभी जिलों में ‘डिटेंशन सेंटर’ बनाए जाने की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी अब बांग्लादेश लौटने के लिए कतार में लग रहे हैं.

भाजपा का कहना है कि SIR प्रक्रिया शुरू होने के दौरान भी सीमा इलाकों में ऐसे ही दृश्य देखने को मिले थे.

People have once again gathered at the Hakimpur border area in North 24 Parganas, to return to Bangladesh.



Similar scenes were witnessed when the SIR process began. Now, after the opening of holding centres and the tough stance taken by the BJP government against illegal… pic.twitter.com/NLyDMtsMoD — BJP West Bengal (@BJP4Bengal) May 26, 2026

उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर पहुंचे कुछ बांग्लादेशी नागरिकों ने स्वीकार किया कि वे पिछले चार-पांच वर्षों से पश्चिम बंगाल में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, लेकिन दस्तावेज नहीं होने के कारण अब लौट रहे हैं.

North 24 Parganas, West Bengal: A Bangladeshi infiltrator says, "We came five years ago and were living in Dum Dum, working as masons. If the government here does not allow us to stay, then we are returning." pic.twitter.com/8ze2LLRj3x — IANS (@ians_india) May 26, 2026

पक्ष VS विपक्ष

वहीं भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने इसे 'लोकतंत्र की दिशा में अहम कदम' बताते हुए राज्य सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया. भाजपा और राज्य सरकार इसे अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई बता रही है, जबकि विपक्षी दल इसे मानवाधिकार और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं.

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत बनाए जा रहे इन सेंटरों में बायोमेट्रिक डेटा, मेडिकल जांच और अलग आवास जैसी सुविधाएं अनिवार्य की गई हैं. आने वाले दिनों में यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति, सीमा सुरक्षा और नागरिकता बहस के केंद्र में बना रह सकता है.

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