West Bengal Weather Update: पश्चिम बंगाल में पिछले एक हफ्ते कड़ाके की ठंड रही. जनवरी के अंत में ये दिन बीत गए, लेकिन सर्दी माघ के अंत से पहले भी पूरी तरह नहीं गई. सोमवार की सुबह ठंडी हवा ने दिखा दिया कि सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है.

मौसम के मुताबिक, सोमवार को दक्षिण बंगाल में न्यूनतम तापमान 11°C रहा. कल्याणी और सिउड़ी में भी पारा गिरा. उत्तरी बंगाल के मैदानी इलाके कूचबिहार में तापमान 10.8°C था, जबकि दार्जिलिंग के पहाड़ी इलाकों में यह 4°C तक गिर गया. कोलकाता (अलीपुर) में न्यूनतम तापमान 15.1°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.5°C कम है.

शनिवार को कोलकाता का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री

बता दें कि सप्ताह के पहले दिन पर राज्य में कुछ हद तक सर्दी का माहौल लौट आया. पिछले दो दिनों में दक्षिण बंगाल में पारा थोड़ा गिरा है. पिछले शनिवार को कोलकाता का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री था. वही तापमान कल घटकर 15.2 डिग्री सेल्सियस हो गया और आज यह घटकर 15.1 डिग्री सेल्सियस हो गया.

Past 24 Hours (till 0830 hrs IST of today) Daily Weather Summary over West Bengal. pic.twitter.com/laSgCqKwHZ — IMD Kolkata (@ImdKolkata) February 2, 2026

उत्तरी बंगाल में मध्यम कोहरे की संभावना

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, न्यूनतम तापमान फिर से सामान्य से नीचे आ गया. अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे है. हालांकि दिन चढ़ने के साथ सर्दी का माहौल स्थायी नहीं हो रहा है. फिर भी, ठंडी हवा बता रही है कि माघ की सर्दी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है. दिन चढ़ने के साथ गर्मी बढ़ रही है. दूसरी ओर, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार के लिए घने कोहरे की चेतावनी है. उत्तरी बंगाल के बाकी जिलों में सुबह के समय हल्की से मध्यम कोहरे की संभावना रहेगी, जैसा कि आज भी था.

मौसम कार्यालय का कहना है कि दक्षिण बंगाल में तापमान इसी तरह उतार-चढ़ाव करेगा. पारा सामान्य से ऊपर और नीचे उतार-चढ़ाव करेगा. हालांकि, सर्दी के अंत में बारिश की कोई संभावना नहीं है. फिलहाल शाम से सुबह तक सर्दी का माहौल रहेगा.