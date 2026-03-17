West Bengal: कोलकाता के JNM अस्पताल में हंगामा, मारपीट के बाद डॉक्टरों ने शुरू की हड़ताल

West Bengal News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कल्याणी स्थित JNM अस्पताल में इलाज में लापरवाही और मारपीट के आरोपों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद अस्पताल में हंगामा मच गया और इंटर्न व हाउस स्टाफ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. डॉक्टरों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया है, जिसमें हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग शामिल है.

बताया जा रहा है कि सोमवार रात सिर में चोट लगने के बाद एक व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था. परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे आपातकालीन विभाग में उचित इलाज नहीं मिला और बिना देखभाल के उसे कहीं और भेजने की कोशिश की गई. इसी बीच, इलाज के दौरान परिजन वीडियो बना रहे थे, जिस पर जूनियर डॉक्टरों ने आपत्ति जताई. आरोप है कि इसके बाद डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की घटना सामने आई.

डॉक्टरों पर पिटाई और लापरवाही का आरोप लगाया

मरीज के परिवार ने डॉक्टरों पर पिटाई और लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि पहले परिजनों ने ही उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की. इस झड़प में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें कम से कम तीन लोग घायल हो गए. घटना के बाद अस्पताल में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई है.

दो लोगों को गिरफ्तार किया गया

मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है और अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. स्थिति को देखते हुए अस्पताल परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वार्ड व इमरजेंसी में पुलिस की तैनाती की मांग की जा रही है. घटना के विरोध में मंगलवार सुबह से इंटर्न और हाउस स्टाफ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं.

हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वरिष्ठ डॉक्टरों की मदद से इलाज की व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल घायल मरीज आईसीयू में भर्ती है और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है.