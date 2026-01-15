West Bengal News: नए साल की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस (Nipah Virus) ने दस्तक दे दी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. बारासात के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली दो नर्सों के निपाह से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है. निपाह से संक्रमित 2 नर्सों की हालत अभी भी गंभीर है. इलाज के लिए दादरा और नगर हवेली से लाए गए विशेष इंजेक्शन मंगवाए गए है, जिन्हें उन्हें दिया जा चुका है.

दो व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया

संक्रमण का संदेह कालीगंज में हुए एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान होने की बात कही जा रही है, जहां एक नर्स शामिल हुई थीं. स्वास्थ्य विभाग की टीम इसकी जांच के लिए वहां पहुंच रही है. इसके अलावा, निपाह वायरस से संक्रमण के संदेह में दो और व्यक्तियों को बेलेघाटा आईडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये दोनों संक्रमित नर्सों के संपर्क में आए थे.

दोनों की हालत गंभीर

बारासात नारायण अस्पताल सूत्रों का दावा है कि काटोया की नर्स की हालत बेहद गंभीर है. वह गहरे कोमा में हैं. चिकित्सा की भाषा में इसे ग्लासगो कोमा स्केल 3 कहा जाता है. उनके शरीर में कोई तंत्रिका प्रतिक्रिया नहीं है. दूसरी ओर, मैना के रहने वाले पुरुष नर्स की हालत भी गंभीर है. उन्हें भी वेंटिलेशन पर रखा गया है.

लेकिन 2 नर्स कैसे संक्रमित हुईं? विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, 15 से 17 दिसंबर को पारिवारिक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए काटोया की नर्स भारत-बांग्लादेश सीमा के पास नदिया जिले के घुघरागाछी गांव गई थीं. माना जा रहा है कि नर्स इसी इलाके से संक्रमित हुई होंगी.

18 तारीख से उन्हें सर्दी-खांसी शुरू हुई

इस क्षेत्र में खजूर का रस और खजूर का गुड़ बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, विशेषज्ञों का अनुमान है कि नर्स ने कच्चा खजूर का रस (रॉ डेट पाम सैप) पीया हो सकता है, जो निपाह वायरस का प्रमुख स्रोत माना जाता है. यह निश्चित नहीं है कि नर्स ने कच्चा खजूर का रस या खजूर का गुड़ खाया था या नहीं. इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव जा सकती है. नदिया से लौटने के बाद 18 तारीख से उन्हें सर्दी-खांसी शुरू हो गई. स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि संक्रमित पुरुष नर्स को काटोया की नर्स से संक्रमण हुआ. 20 और 21 दिसंबर को दोनों ने अस्पताल में एक साथ नाइट ड्यूटी की थी.

डॉक्टर कह रहे हैं कि खजूर का रस कच्चा न पिएं. लेकिन गुड़, पाटाली में कोई समस्या नहीं है. निपाह से संक्रमित 2 नर्सों के लिए दादरा और नगर हवेली से एक विशेष प्रकार का एंटीवायरल इंजेक्शन मंगवाया गया है. मंगलवार रात को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से इंजेक्शन कोलकाता लाए गए. बुधवार सुबह उन्हें लगाया गया.

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, अब से सभी नमूनों की जांच कल्याणी एम्स में की जाएगी. प्रत्येक व्यक्ति से चार प्रकार के नमूने एकत्र किए जाएंगे. साथ ही, आईसीएमआर ने मोबाइल परीक्षण के लिए एक विशेष वैन शुरू की है.

नमूने जांच के लिए भेजे गए

इस बीच, निपाह वायरस संक्रमण के संदेह में बेलेघाटा आईडी में एक और डॉक्टर और नर्स को भर्ती कराया गया है. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का दावा है कि काटोया की संक्रमित नर्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उनका पता चला.

बेलेघाटा आईडी सूत्रों का दावा है कि दोनों वर्धमान जिले में काम कर रहे थे. उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, 2 संक्रमित नर्सों के संपर्क में आने वालों का पता लगाया जा रहा है. अब तक ऐसे पांच स्वास्थ्यकर्मियों का पता चला है. उनके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे. प्रत्येक की रिपोर्ट नेगेटिव है.

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक, नदिया के मुख्य जन स्वास्थ्य अधिकारी ने 45 लोगों के नमूने परीक्षण के लिए कल्याणी एम्स भेजे थे. उनमें से 22 के परिणाम नेगेटिव हैं.