West Bengal News: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास बारसात क्षेत्र में निपा वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है. यहां के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली दो नर्सों एक पुरुष और एक महिला को निपा वायरस से संक्रमित होने के संदेह में भर्ती किया गया है. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें वेंटिलेशन पर रखा गया है.

स्वास्थ्य भवन से मिली जानकारी के अनुसार, कल्याणी एम्स में भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट में दोनों में निपा वायरस की पुष्टि होने की आशंका जताई गई है. अंतिम पुष्टि के लिए रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है.

31 दिसंबर को अस्पताल में कराया गया भर्ती

महिला नर्स दस दिन पहले अपने घर, पूर्व बर्धमान जिले के काटोया गई थीं. घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद वह अचानक बीमार हो गईं. 31 दिसंबर को उन्हें काटोया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो दिन इलाज चला. हालत और बिगड़ने पर उन्हें बर्धमान मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां दो दिन आईसीयू में रखा गया.

इसके बाद भी स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उन्हें उनके कार्यस्थल, यानी बारसात के निजी अस्पताल में विशेष एम्बुलेंस से लाया गया और तुरंत आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया. वह वर्तमान में वेंटिलेशन पर हैं और स्थिति नाजुक बनी हुई है.

दूसरे नर्स में भी समान लक्षण

उसी अस्पताल में काम करने वाले एक और पुरुष नर्स में निपा जैसे लक्षण पाए गए हैं. उन्हें भी गंभीर हालत में वेंटिलेशन पर रखा गया है. डॉक्टरों का कहना है कि दोनों नर्सों के लक्षण एक जैसे हैं और संक्रमण को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

निपा वायरस एक बेहद घातक और हाई-रिस्क बीमारी मानी जाती है. यह सरकार द्वारा नोटिफ़िएबल बीमारी की सूची में शामिल है, यानी इसकी जानकारी केंद्र को देना अनिवार्य है. स्वास्थ्य भवन की ओर से दोनों मामलों की शुरुआती रिपोर्ट केंद्र को भेज दी गई है. अब विशेषज्ञ डॉक्टर रिपोर्ट का विश्लेषण करके अंतिम पुष्टि करेंगे.

अस्पताल में सतर्कता बढ़ी

बारसात के निजी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है. स्वास्थ्यकर्मियों को पीपीई किट और सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. आसपास के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है.