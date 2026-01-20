Bengal News: दीवार तोड़ दुकान में घुसे चोर, सामान चोरी कर आराम से खाई मिठाई, फिर भागे

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के भातार थाना क्षेत्र में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. एक ही रात में दो दुकानों में चोरी हुई, और हैरानी की बात यह है कि चोरी करने के बाद चोरों का गिरोह मिठाई की दुकान से लंगचा और रसगुल्ला खाकर आराम से फरार हो गया. यह घटना शिवदा बस स्टैंड इलाके में हुई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, शिवदा बस स्टैंड के पास दोनों दुकानों में चोरों ने पीछे की दीवार काटकर प्रवेश किया. पहली दुकान देबाशीष मंडल की है, जिसमें बिजली का सामान बेचा जाता है. दुकान मालिक का कहना है कि चोरों ने लाखों रुपये के बिजली के तार, पंखे, गीजर समेत महंगे सामान चुरा लिए. इसके अलावा कुछ नकदी भी ले गए.

मिठाई का स्वाद भी ले गए चोर

देबाशीष मंडल ने बताया कि चोरों ने बड़ी सफाई से पीछे की दीवार काटी और दुकान का कीमती सामान उठा ले गए. घटना रात के अंधेरे में हुई, इसलिए किसी को भनक तक नहीं लगी. बिजली की दुकान के बगल में राम घोष की मिठाई की दुकान है. चोरी करने के बाद चोरों ने यहाँ न सिर्फ नकदी उठाई, बल्कि दुकान में रखे स्वादिष्ट रसगुल्ला और लंगचा भी खाकर गए. यह बात सामने आने के बाद इलाके में लोग हैरान हैं कि आखिर चोर चोरी करने के साथ-साथ मिठाई क्यों खाने लगे.

दुकानदार राम घोष ने बताया कि दुकान में कुछ नकदी रखी हुई थी, जो चोर ले गए. साथ ही मिठाई के बर्तन खुले मिले, जिसमें से काफी मिठाई गायब थी. एक ही रात में दो दुकानों में चोरी होने से इलाके में दहशत फैल गई है. दुकानदारों से लेकर आम लोगों तक, हर कोई अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है. पुलिस को सूचना मिलते ही भातार थाने की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

कुछ दिन पहले गुसकरा में भी हुई थी अजीब चोरी

यह पहली बार नहीं है जब इस इलाके में ऐसी अजीबो-गरीब चोरी हुई हो. कुछ दिन पहले गुसकरा नगरपालिका के 14 नंबर वार्ड में एक घर में चोरी के दौरान चोर न सिर्फ नकदी और गहने ले गए, बल्कि घर से कंबल भी उठा ले गए थे.

राणा विश्वास और उनकी पत्नी घर से बाहर थे और घर खाली था. चोरों ने इस मौके का फायदा उठाया और दो अलमारियों के ताले तोड़कर सोने के गहनों और 30–40 हजार रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया. इसके बाद वे सर्दी की रात के लिए कंबल तक ले गए. लगातार हो रही चोरियों से इलाके के लोग काफी चिंतित हैं. भातार और गुसकरा दोनों क्षेत्रों में पुलिस जांच जारी है. हालांकि अभी तक चोरों के गिरोह का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. चोरी की घटनाएं और चोरों की अजीब हरकतें, दोनों ही स्थानीय लोगों में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई हैं.