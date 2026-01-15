West Bengal News: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन (ईएम) बाईपास के किनारे एक आलीशान आवास खरीदने का सपना 2012 में कई परिवारों ने देखा था. विज्ञापनों में दिखाए गए लग्ज़री फ्लैट, बड़ी बिल्डिंग और शानदार सुविधाओं की उम्मीद में लोगों ने करोड़ों रुपये तक का निवेश कर दिया, लेकिन 14 साल बाद भी यह सपना अधूरा है. कई खरीदार आज भी फ्लैट की उम्मीद में भटक रहे हैं.

करोड़ों रुपए देकर बुक कराए फ्लैट

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 2012 में अवनी ग्रुप नाम की कंपनी ने एक शानदार हाउसिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन जारी किया था. किसी ने 4 करोड़ तो किसी ने 5 करोड़ रुपये देकर फ्लैट बुक करा लिया. कई ने इस खरीद के लिए भारी लोन भी लिया. उस समय ब्रोशर में बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट निकली. 13–14 साल बीत जाने के बाद भी परियोजना की एक ईंट तक नहीं रखी गई.

सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ मिला नहीं

सौरभ कुमार गोयल, मोहित जायसवाल, विकास केडिया जैसे कई खरीदार आज भी उम्मीद और चिंता के बीच झूल रहे हैं. सौरभ कुमार गोयल कहते हैं, “घर तो खरीदा था, अब दिल टूट गया है. पौने तीन–चार करोड़ रुपये लगा दिए, लेकिन कुछ नहीं मिला.” मोहित जायसवाल के अनुसार, “हमसे 5 से साढ़े 5 करोड़ रुपये लिए गए. 12 साल में लोन का ब्याज भी खत्म कर दिया, लेकिन फ्लैट का पता ही नहीं!” विकास केडिया कहते हैं, “2012 में ब्रॉशर आया था. प्रोजेक्ट देखकर पसंद आया, हमने पैसे दिए. आज 2025 आ गया, पर जमीन पर कुछ नहीं. यह पूरा घोटाला है.” खरीदारों का दावा है कि अवनी ग्रुप ने कुल 40–45 लोगों से लगभग 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वसूली है.

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, ईएम बाईपास के किनारे बनाई जाने वाली जिस जमीन का दावा किया गया था, वह आज भी खाली पड़ी है. न कोई निर्माण शुरू हुआ, न कोई बिल्डिंग दिखाई दी. कई खरीदारों ने कई बार कंपनी से संपर्क किया, लेकिन आरोप है कि कभी साफ जानकारी नहीं दी गई.

एडन और अवनी का ‘जॉइंट प्रोजेक्ट’ भी निकला धोखा?

कई खरीदारों ने बताया कि उन्हें यह प्रोजेक्ट अवनी ग्रुप और एडन नामक कंपनी का संयुक्त उपक्रम बताया गया था. एडन भूमि अधिग्रहण का ध्यान रखेगा. और आवास बनाने की जिम्मेदारी अवनी ग्रुप की है. वहां से अवनी की ओर से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है. खरीदार और शिकायतकर्ता सौरभ कुमार गोयल कहते हैं, 'एडन अधिग्रहण देखता था, अवनी विकास देखता था. हमने इसे देखकर पैसे दिए. फिर अवनी ग्रुप ने पैसे निकाल लिए. पौने तीन-चार करोड़ रुपये का निवेश किया था.'

इस स्थिति में, मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल तक पहुंच गया है. खरीदार और शिकायतकर्ता विकास केडिया कहते हैं, 'हमने अवनी को पैसे दिए. वे नहीं मिल रहे हैं, वे यहां से भाग गए हैं. उसके बाद हमने केस भी किया, हमने एनसीएलटी में भी केस किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. ईएमआई देनी पड़ रही है. लोन का ब्याज देना पड़ रहा है. फिर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है. 2019 में हमने एनसीएलटी में केस किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. 200 करोड़ तो जरूर हैं. इससे ज्यादा भी हो सकता है. मेरे विचार में, 40-45 खरीदार हैं.'

आलीशान आवास परियोजना पानी में है

फिलहाल, यह आलीशान आवास परियोजना पानी में है. खरीदारों की शिकायतों पर अवनी ग्रुप के वकील सुप्रियो गोले ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि एक खरीदार इस समस्या के समाधान के लिए आगे आया है. उन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया है. जो इस समय ट्राइब्यूनल में विचाराधीन है. वर्तमान में इस मामले की क्या स्थिति है, यह मामले में अदालत ने नियुक्त वकील अजय अग्रवाल ने बताया है. वर्तमान में मामला विचाराधीन है. ज्यादातर ने लोन लेकर पैसे दिए हैं. हर महीने ईएमआई देनी पड़ रही है, लेकिन फ्लैट नहीं मिला. कब मिलेगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं.