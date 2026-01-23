हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal: बांकुड़ा में BJP नेता के पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश, तोड़फोड़ कर लगाई आग

West Bengal: बांकुड़ा में BJP नेता के पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश, तोड़फोड़ कर लगाई आग

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के ओंदा में बीजेपी नेता तापस बारिक के घर में रात को आग लगाने की कोशिश का आरोप लगा है. परिवार बाल-बाल बचा. बीजेपी ने तृणमूल पर साजिश का आरोप लगाया.

By : बंगाली डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच बांकुड़ा जिले से एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. ओंदा थाना क्षेत्र के नकाईजुड़ी ग्राम पंचायत के नंदनपुर गांव में बीजेपी नेता तापस बारिक के घर को गहरी रात में आग लगाने की कोशिश का आरोप लगा है. आरोप है कि जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी बाहर से दरवाजे पर जंजीर लगाकर घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई. पड़ोसियों की तत्परता से परिवार की जान बच गई, लेकिन घर पूरी तरह जलकर राख हो गया.

तापस बारिक नंदनपुर गांव के बीजेपी शक्ति प्रमुख हैं और पार्टी के सोशल मीडिया सेल से भी जुड़े हुए हैं. बुधवार को वे एक पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर देर रात घर लौटे थे. उनके घर से करीब 150 मीटर दूर उनकी दवा की दुकान भी है, जहां वे अक्सर रात में रुकते हैं.

पहले दुकान में तोड़फोड़, फिर घर पर हमला

बीजेपी का आरोप है कि बदमाशों ने पहले तापस बारिक की दवा की दुकान में तोड़फोड़ और लूटपाट की. जब वे वहां नहीं मिले, तो हमलावर उनके घर पहुंच गए. आरोप है कि बाहर से दरवाजे पर जंजीर लगाकर घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, ताकि परिवार बाहर न निकल सके.

तापस बारिक ने बताया कि रात में पेट्रोल की तेज गंध आने लगी और घर में आग फैलने लगी. परिवार ने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू किया. पास में रहने वाले एक पड़ोसी ने आवाज सुनकर दौड़कर दरवाजे की जंजीर खोली, जिससे सभी लोग बाहर निकल सके. उन्होंने कहा कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती, तो बड़ा हादसा हो सकता था.

तृणमूल पर गंभीर आरोप

तापस बारिक ने इस घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस के लोगों की साजिश का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि बीजेपी करने की वजह से उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया गया. उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या का प्रयास बताया है.

ओंदा के बीजेपी विधायक अमरनाथ शाखा ने घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि इलाके में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और पुलिस को तुरंत जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए. विधायक ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो बीजेपी बड़ा आंदोलन करेगी.

तृणमूल का पलटवार

वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है. ओंदा पंचायत समिति के अध्यक्ष और तृणमूल नेता अभिस्वरूप खां ने कहा कि बीजेपी की आदत बन गई है कि हर घटना के लिए तृणमूल को दोष दे. उनका दावा है कि ओंदा इलाके में बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है और यह घटना आंतरिक कलह का नतीजा भी हो सकती है.

घटना के बाद तापस बारिक ने नकाईजुड़ी थाने में हत्या के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई होगी. यह घटना ऐसे समय पर हुई है, जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. इससे पहले भी राजनीतिक हिंसा के कई आरोप सामने आ चुके हैं.

और पढ़ें
Published at : 23 Jan 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
WEST BENGAL NEWS Onda News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इस बयान से फायर हुए ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस वाला न्योता लिया वापस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय
'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर?
ट्रेंडिंग
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हेल्थ
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
यूटिलिटी
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget