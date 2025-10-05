बंगाल में भारी बारिश ने मचाई तबाही, दार्जिलिंग में भरभराकर ढहा पुल, 6 की मौत; Video 

पश्चिम बंगाल में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. दार्जिलिंग जिले के मिरिक में लैंडस्लाइड से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई है. जिले के कस्बों और पर्यटन स्थलों मिरिक और कुर्सेओंग को जोड़ने वाला दुदिया आयरन ब्रिज भी भरभराकर ढह गया है.