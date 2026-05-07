शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में बुधवार देर रात बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है. पुलिस की कईं टीमें मामले की जांच में जुटी हैं. PA चंद्र की हत्या पर उनकी मां हसिरानी रथ का बयान सामने आया है.

उत्तर 24 परगना जिले के चांदीपुर में गुरुवार (7 मई) को मीडिया से बात करते हुए चंद्रनाथ रथ की मां ने आरोपियों के प्रति दयाभाव दिखाया. बेटे की हत्या के बाद भी उन्होंने आरोपियों के लिए फांसी की मांग नहीं की. उन्होंने कहा, 'मैं चाहती हूं कि दोषियों को सजा मिले. मैं एक मां हूं, मैं उन्हें फांसी नहीं देना चाहती. मैं उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूं.'

टीएमसी नेताओं ने दी थी धमकी

चंद्रनाथ की मां हसिरानी रथ ने कहा कि उन्होंने (टीएमसी के समर्थकों) ने ये सब बीजेपी के सत्ता में आने के कारण किया है. हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता बार-बार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहे हैं लेकिन सत्ताधारी दल के वे लोग जो तरह-तरह के भड़काऊ बयान दे रहे थे, जो कह रहे थे कि 4 मई के बाद दिल्ली के पिता हमें नहीं बचा पाएंगे, उन्होंने 4 मई के बाद वही सब कर दिखाया.

मेरा परिवार खतरे का सामना कर रहा है- हसिरानी रथ

रोते हुए चंद्रनाथ रथ की मां ने कहा कि अगर मेरे बेटे (चंद्रनाथ रथ) की मौत किसी दुर्घटना में हुई होती, तो मुझे इतना दुख नहीं होता. जिस तरह बदमाशों ने मेरे बेटे को प्रताड़ित कर मार डाला, ये सब तृणमूल की मनगढ़ंत कहानियां हैं. जब से शुभेंदु बाबू ने ममता बनर्जी को हराया है, मेरा परिवार ऐसे ही खतरे का सामना कर रहा है.

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बीजेपी नेता शुभेंदु के PA चंद्रनाथ रथ की बुधवार देर रात अपने घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्या के फोकस में एक सिल्वर रंग की गाड़ी है, जिससे चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोका गया था. हमलावरों ने इस गाड़ी को एक तिराहे नुमा रास्ते पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के सामने लगा दिया, जिससे चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रुक गई और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई.

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