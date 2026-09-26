गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल पुलिस में उपचुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 23 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर

बंगाल पुलिस में उपचुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 23 वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर

बंगाल में इस वक्त दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है. इस बीच भाजपा सरकार ने राज्य की पुलिस प्रशासन व्यवस्था में बड़े फेरबदल का आदेश जारी कर दिया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 26 Sep 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है. शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कुल 23 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. इन 23 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में 17 भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS अधिकारी और अन्य 6 पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा (WBPS) के अधिकारियों के नाम शामिल हैं.

सरकार ने पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर की जारी की अधिसूचना

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'रजिस्ट्रेशन कैंप से मामले को दबाने की फिराक में ECI’, कांग्रेस का बड़ा आरोप
'रजिस्ट्रेशन कैंप से मामले को दबाने की फिराक में ECI’, कांग्रेस का बड़ा आरोप
इंडिया
'कानूनी संरक्षण…', EC विवाद के बीच प्रियंका गांधी ने की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
'कानूनी संरक्षण…', EC विवाद के बीच प्रियंका गांधी ने की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
इंडिया
SIR विवाद: 'संवैधानिक संस्थाओं की साख...', विपक्ष पर भड़के नितिन नबीन, बोले- माफी मांगे कांग्रेस
SIR विवाद: 'संवैधानिक संस्थाओं की साख...', विपक्ष पर भड़के नितिन नबीन, बोले- माफी मांगे कांग्रेस
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो...', ममता ने बताया INDIA गठबंधन का प्लान
'ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो...', ममता ने बताया INDIA गठबंधन का प्लान

बंगाल सरकार के गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार के कहा है कि 23 आईपीएस और वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस के अधिकारियों का ट्रांसफर लोक सेवा के हित के देखते हुए किया गया है.

STF के IG का भी किया गया ट्रांसफर

सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए गए पुलिस अधिकारियों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) सुधीर कुमार नीलकंठम और इंटेलिजेंस ब्रांच के DIG भोलानाथ पांडेय का नाम भी शामिल हैं. 

अधिसूचना के मुताबिक, कोलकाता पुलिस में हुए प्रमुख बदलावों के तहत STF के IG सुधीर कुमार नीलकंठम को कोलकाता पुलिस का अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यानी एडिशनल पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जो देवेंद्र प्रकाश सिंह की जगह लेंगे.

राज्य के दो विधानसभा सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव

पश्चिम बंगाल में अगले महीने की छह तारीख यानी 6 अक्टूबर, 2026 को नंदीग्राम और रेजीनगर की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं. राज्य में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है. राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के गुट ने दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. वहीं, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है. 

यह भी पढ़ेंः ‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 26 Sep 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
Kolkata WEST BENGAL SUvendu Adhikari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'रजिस्ट्रेशन कैंप से मामले को दबाने की फिराक में ECI’, कांग्रेस का बड़ा आरोप
'रजिस्ट्रेशन कैंप से मामले को दबाने की फिराक में ECI’, कांग्रेस का बड़ा आरोप
इंडिया
'कानूनी संरक्षण…', EC विवाद के बीच प्रियंका गांधी ने की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
'कानूनी संरक्षण…', EC विवाद के बीच प्रियंका गांधी ने की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
इंडिया
SIR विवाद: 'संवैधानिक संस्थाओं की साख...', विपक्ष पर भड़के नितिन नबीन, बोले- माफी मांगे कांग्रेस
SIR विवाद: 'संवैधानिक संस्थाओं की साख...', विपक्ष पर भड़के नितिन नबीन, बोले- माफी मांगे कांग्रेस
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो...', ममता ने बताया INDIA गठबंधन का प्लान
'ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो...', ममता ने बताया INDIA गठबंधन का प्लान
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy | Gyanesh Kumar | Election Commission: कठघरे में ज्ञानेश NDA में कैसे 'मतभेद'?
Sandeep Chaudhary: 'बिहार में कब खत्म होगा ‘जंगलराज’? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | CM Samrat
SIR Controversy | Gyanesh Kumar | Election Commission: SIR विवाद पर चुनाव आयोग का जवाब | ABP News
SIR Controversy | Gyanesh Kumar | Election Commission: 20 राज्यों में SIR पूर्ण..विपक्षी जंग अपूर्ण!
Shastrartha: मुस्लिम CM के मुद्दे पर क्या है सियासी तस्वीर? विश्लेषकों का विश्लेषण |UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बारिश से हाहाकार! अब तक 15 की मौत, सैंकड़ों मकानों को पहुंचा नुकसान
UP में बारिश से हाहाकार! अब तक 15 की मौत, सैंकड़ों मकानों को पहुंचा नुकसान
क्रिकेट
BCCI ने किया एलान, मुथूट फिनकॉर्प बना टीम इंडिया का नया टाइटल स्पॉन्सर
BCCI ने किया एलान, मुथूट फिनकॉर्प बना टीम इंडिया का नया टाइटल स्पॉन्सर
टेलीविजन
'उसे वहीं गाड़ देना था...', अमिताभ बच्चन से मिलने आया था कसाब? बिग बी बोले- 'गोली मार देता'
अमिताभ बच्चन से मिलने आया था कसाब? बिग बी बोले- 'गोली मार देता'
इंडिया
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
इंडिया
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
एग्रीकल्चर
मौसंबी की खेती में कितनी कमाई? जान लें लागत से मुनाफे तक का हिसाब
मौसंबी की खेती में कितनी कमाई? जान लें लागत से मुनाफे तक का हिसाब
इंडिया
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget