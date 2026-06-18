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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया1993 बम ब्लास्ट के दोषी रशीद खान की रिहाई के खिलाफ SC पहुंची बंगाल सरकार, CJI ने कहा- जल्द सुनवाई के लिए...

1993 बम ब्लास्ट के दोषी रशीद खान की रिहाई के खिलाफ SC पहुंची बंगाल सरकार, CJI ने कहा- जल्द सुनवाई के लिए...

हाईकोर्ट ने रशीद खान की रिहाई का आदेश देते हुए कहा था कि जेल में उसका व्यवहार अच्छा रहा है. पैरोल पर रिहाई के बाद वह समय पर वापस लौटा है, इससे लगता है कि उसमें अपराध दोहराने की संभावना बहुत कम है.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Edited By: नीलम राजपूत |  Updated at : 18 Jun 2026 04:00 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने गुरुवार (18 जून, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में 1993 के बोवबाजार बम विस्फोट के दोषी मोहम्मद रशीद खान की रिहाई और सजा में छूट दिए जाने को चुनौती दी है. इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे रशीद खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 जून को रिहा करने और सजा में छूट देने का आदेश दिया था.

देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) के सामने राज्य सरकार ने मामले का उल्लेख किया और जल्द सुनवाई की मांग की है. राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर जल्दी ही सुनवाई के लिए विचार किया जाएगा.

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की सिंगल बेंच ने 5 जून को मोहम्मद रशीद खान को रिहाई का हकदार माना था. हाईकोर्ट ने कहा था कि मोहम्मद रशीद खान 33 सालों से अधिक समय से जेल में हैंऔर उसके आचरण को देखते हुए पुनर्वास के आधार पर उसे रिहा किया जाना उचित है.

कोर्ट ने कहा था कि जेल में उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा है और पैरोल पर रिहाई के बाद वह समय पर वापस लौटा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसमें अपराध दोहराने की संभावना बहुत कम है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अपराध की गंभीरता को ही रिहाई से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता, अगर अन्य सभी मानदंड पूरे होते हों.

यह भी पढ़ें:- कक्षा 9 में तीन भाषाएं पढ़ाने की CBSE की नीति पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- विस्तृत सुनवाई के बाद ही दिया जा सकता है कोई आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि तीन दशकों से अधिक की सजा के बाद दंड का उद्देश्य पूरा हो चुका है और अगर किसी अन्य मामले में जरूरी न हो तो उसे तुरंत रिहा किया जाए.

रशीद खान मार्च 1993 से जेल में बंद है. राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने 2015 में उसकी रिहाई की सिफारिश भी की थी, लेकिन बाद में टाडा मामलों से जुड़े कानूनी विवादों के कारण इसे वापस ले लिया गया. वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने रशीद खान की रिहाई का विरोध करते हुए कहा था कि वह इस विस्फोट का मास्टरमाइंड था और इस अपराध का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ा था.

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Input By : IANS
Published at : 18 Jun 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant SUvendu Adhikari
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