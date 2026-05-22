पश्चिम बंगाल की महिलाओं की बल्ले-बल्ले! CM बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने पूरा किया बड़ा वादा 

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का बड़ा तोहफा दिया है. इसका जिक्र बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में किया था. परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जून, 2026 से राज्य की ओर से संचालित बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है. महिलाओं को आधार या ईपीआईसी जैसे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर क्यूआर कोड वाले स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे. कार्ड जारी होने तक महिलाएं किसी भी सरकारी फोटो पहचान पत्र का उपयोग करके यात्रा कर सकती हैं.

आदेश में कहा गया, महिलाओं के सशक्तिकरण और ट्रांसपोर्ट तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देने के मकसद से पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री परिवहन योजना को लागू करने का फैसला किया है. यह भी निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा राज्य के छोटे और लंबे दोनों रूट पर चलने वाली अलग-अलग कैटेगरी की बसों पर लागू होगी.

The West Bengal government has announced free bus travel for all women in state-run buses from June 1, 2026. Women will be issued smart cards with QR codes based on documents like Aadhaar or EPIC. Until cards are issued, women can travel using any government-issued photo ID. The… pic.twitter.com/gaC95sMUKa — IANS (@ians_india) May 22, 2026

महिला लाभार्थियों को एक QR कोड स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा. इसके लिए महिलाओं को अपने एरिया के BDO/SDO ऑफिस में आवेदन करना होगा. इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल या कॉलेज की आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अपनी फोटो जमा करनी होगी.



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जब तक स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हो जाता, तब तक भी महिलाएं फ्री सफर कर पाएंगी. इसके लिए मौजूद कंडक्टर को कोई वैलिड फोटो आईडी दिखाना होगा, इसके बाद उनको 'जीरो वैल्यू टिकट' जारी कर दिया जाएगा और वह फ्री सफर कर पाएंगी.

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